大陸全國人大通過「港版國安法」後，蔡英文總統立即透過臉書表示，台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，「我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。」

港星黃秋生最近表示想入籍台灣，在大陸通過「港版國安法」的衝擊下，香港人移民來台的話題更引發熱議。但有位女大生卻Po文表示，她喜歡台灣的風土民情，但考慮事業發展，台灣並不是一個好的選擇。

女大生的反應一針見血，在網上引發熱烈迴響，代表了不少香港人的心聲；而蔡總統以國家元首所作的宣示，當然不能只看成官腔官調，說得好聽而已。問題是，台灣要如何不坐視？

之前蔡總統曾稱香港情勢一旦變化，可停止適用《港澳條例》，但這話說得太快也太草率了，引發外界譏諷民進黨是「選前撐港，選後切割」、「用懲罰港人來懲罰北京」，總統府、陸委會趕緊修正解釋台灣沒有要放棄香港。

有意思的是，黎智英向蔡英文提問，能否放寬移民法讓更多港人移民台灣？蔡政府的回答則是，現在已有相關規定讓港人申請移民來台。這又是一個官腔官調的回應，所以蔡總統很快補充說已指示行政院，盡速提出對香港「人道救援」來台的方案。問題又來了，長期性的移民當然和階段性的人道救援有很大差別。

如果台灣真要吸引更多專業和投資方面的港人來台定居，目前的吸引力恐怕不足，未來要如何強化這一大套長期計畫？網路上說「台灣又沒在欠香港」，話雖不錯，但真正欠香港的是蔡英文，如果沒有近一年來香港為民進黨的反中操作流血開路，民進黨哪有今天？光憑這點，蔡總統就不能唬弄香港了。