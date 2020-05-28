ECFA中止危機在台灣眾聲喧嘩，對台灣經濟影響從經濟部的5%到國民黨版本的20%，產業影響層面的包含石化、機械、車輛零組件等，台灣出口4成依賴中國大陸，台商大老企業界呼籲不斷。終於在大陸的兩會期間傳來正面的信號，大陸海協會會長張志軍指出ECFA得來不易，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而複失。這是海協會長首次公開強調，具有高度的政治宣示意義。

大陸不希望停止ECFA。可以窺探大陸不會以ECFA作為反獨促統的經濟手段，ECFA不僅讓台灣得到貿易紅利，比如水果銷陸翻倍，石化產品銷陸占比高達9成，金融機構到大陸設點賺人民幣，包含高舉台灣獨立的陽信銀行家族也在上海設立融資租賃公司。

大陸的決策層當然也要算清楚停止ECFA的經濟帳，傳統中國帝王治理的臣工僚屬演化到今天便是專家智庫智囊團，今日大陸研究台灣的學者多如過江之鯽，這本經濟帳沒有算清楚哪能叫泱泱大國？實質上大陸經濟也受惠於ECFA，以中國銀行台北分行開辦人民幣業務為例，拿著台灣本土銀行巨額人民幣轉存款，再匯回上海拆放市場賺取高利差，僅靠一家分行，2014年前8個月稅前盈餘已達70億元新台幣，跟擁有115年歷史的台灣本土金融龍頭台灣銀行全行獲利一樣多。但如果哪天中銀台北不收人民幣轉存款，或大幅調降利率，那就麻煩了。

停止ECFA當然對大陸也有影響，比如大陸每年也出口不少產品到台灣，當然從經濟體量來說：大陸是汪洋，台灣是淺碟，一旦停止ECFA對台灣的經濟震盪遠遠超過大陸！經濟制裁殺敵一千，自損七百；武統代價實在太大牽扯面太廣，又觸及中美對抗與民族復興的兩難博弈。蔡政府放任兩岸只讀不回，兩岸僵局已經從冷對抗進入長陣痛。長痛不如短痛都是情緒性的氣話，短痛震撼力太強，兩邊都不敢輕易駁火，拖，可能是最好的政策！（作者為厦门大学博士研究生）