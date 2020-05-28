外交部長吳釗燮日前接受《福斯新網網》訪問時突發驚人之語，指北京在港實施國安法後，接著可能對台動武。高層解釋是國安部門研判，蔡總統且正面附和。果真，台海不就深陷危機？但國防部卻稱無相關情資，也未提升戰備，讓外界摸不透，這政府葫蘆裡賣什麼藥。

國安人士說，預判基於兩原因，一是北京推動國安法顯示為內部釋壓，以此推論下一步是對台，自然包括武力犯台；二是疫情後北京政權出現危機，推國安法是透過外界爭端宣洩壓力，包括戰爭。由此推論，下一步是對台軍事行動。

如此邏輯，真是貽笑大方了。首先，北京政權危殆推論，恐與事實差距大。疫情的確對各國造成深遠影響，尤其擁14億人口的大國，但北京決定不計代價封城武漢後，舉國體制優勢開始發揮，從各地調來醫療人員、物資，以最嚴厲手段打贏第一仗，也才能在歐美疫情遠向最高峰時，大陸則逐步緩解，並大量出口醫療物資助各國。疫情改變政情是事實，但當水退後誰沒穿褲子一目瞭然，何來危機之說？

再說，內部釋壓才實施國安法的判斷更昧於事實。「反送中」對港政經社會造成無可彌補傷害，一方面因港府無力導正，另方面一再放任港獨與暴力，將置香港於毀滅性打擊。試問如果執政者是民進黨，能容許如此翻轉社會秩序嗎？

北京情勢外界確難精準判斷，但從大陸決定推國安法，倒是讓外界見識，北京明知香港經濟可能再受衝擊，明知中美關係可能受損，但為長治久安，只能選擇短空長多，吞下苦果。但若因此推論出「下一步」，真是讓人笑掉大牙。