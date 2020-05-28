在北京重申對台大政方針不變，對岸「武統論」有所降溫之際，吳釗燮在接受美媒採訪時卻突然言之鑿鑿：大陸下一步可能對台動武。其實台灣問題在大陸全國兩會上並非焦點，吳釗燮強行給自己加戲，難怪輿論譁然。吳此刻炒作「武統論」無非對內恐嚇台灣民眾，對外企圖拉美國下水，簡直唯恐天下不亂。

由於蔡英文高票當選連任，特別是民進黨在疫情爆發後變本加厲操作反中仇中，年初以來大陸民間武統聲浪持續高漲。直到520前夕，解放軍重量級學者喬良公開呼籲北京在台灣問題上不可輕率急進，大陸社會的武統激情才退燒。

蔡英文520演講的兩岸部分四平八穩，基調總體和緩，沒有橫衝直撞。大陸國台辦、外交部、國防部當天三箭齊發，針對的主要是煽風點火的美國國務卿蓬佩奧。新華社的文章儘管對蔡的講話感到失望，文末仍然寄語民進黨當局「順應時代大勢和民心所向，切實回歸兩岸關係發展正道，與大陸相向而行」。

大陸國務院政府工作報告中涉台部分不足百字，簡直就是一筆帶過。大陸的當務之急顯然是疫情防控不出現反覆與加速經濟社會發展，特別是如期全面建成小康社會，而不是武統台灣。大陸兩會的焦點議題一是《民法典》，二是涉港國安立法，根本沒有台灣什麼事。吳釗燮們有點自作多情。

在用放大鏡檢視涉台段落時，不少人發現「統一」前面少了「和平」2字，於是紛紛揣測大陸釋放出武統信號。對此，大陸央視新聞用戶端迅速刊文澄清，稱一則受疫情影響，報告篇幅整體壓縮，涉台部分也隨之刪減。二則「我們要堅持對台工作大政方針」一句話已經蘊含了「和平統一、一國兩制」、「九二共識」等內容。總之，對報告中的措辭變化不必過度解讀，「對兩岸關係的前景，也不必太過悲觀失望」。

在大陸低調回應蔡英文講話，努力引導理性輿論時，吳釗燮反其道而行之，主動挑起武統議題，看來是陶醉於自己的對陸「鷹派」角色。這一招對內可以繼續激化兩岸矛盾，放大台灣社會的恐慌氣氛與反中情緒，進而鞏固民進黨當局乃至他本人作為台灣主權捍衛者的形象。說到底，吳釗燮還是在向台灣民眾販賣「芒果乾」。只是台灣早已過了大選季節，蔡英文第二任期也已開啟，兩岸關係即將進入一段相對平靜期，吳釗燮此刻危言聳聽，實在不負責任。

作為外交部長，又是接受親川普的福克斯新聞的採訪，吳釗燮在武統議題上大作文章應該不是心血來潮。520以來，美國先後發表《對中國戰略方針》、宣布售台魚雷、擴大涉陸實體清單、威脅干預香港問題等，陸美關係呈現持續惡化趨勢。《紐約時報》更是斷言大陸收緊對香港的控制只是一個開始。吳釗燮的言論明顯是投美國所好，希望通過煽動大陸威脅論拉緊台美關係，甚至拉美國下水。只是美國在台海有自身的利益，不可能被吳釗燮一忽悠就為台灣火中取栗。

近年來，吳釗燮多次越界對兩岸關係發表刺激性言論，已在紅綠藍陣營內部引起不同程度的反感。被嘲諷為「斷交部長」的吳釗燮與其挑撥兩岸關係，不如好好思考如何保住餘下的邦交國。

（作者為作家）