無色覺醒》 賴岳謙：川普選戰艱困時刻！金正恩將有所行動？(圖/朝中社)

歡迎收看《無色覺醒》第641集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「川普選戰艱困時刻！金正恩將有所行動？」

朝鮮領導人金正恩這陣子動向一直很神秘，最近一次公開露面是在中央軍委會裡討論核武相關的議題。當然此消息一出，馬上又吸引了世界的關注。要知道，特別公開議論核武不僅標幟著朝鮮恐怕又將有新的軍事舉措，也會讓本就詭譎多端的東北亞問題更加撲朔迷離。

其實，東北亞的政治情勢波動牽涉甚廣。一旦朝鮮國內發生動盪，近而製造出大量的難民擁向邊境地區，為當地增添安全等社會問題的隱憂，這樣的結果當然不會為鄰國所樂見。因此，由金氏王朝所統治的朝鮮，至少能維持目前國家相對穩定的狀態。

根據外界解讀，金正恩這次選在軍委會現身可能與朝鮮目前所遭遇到的糧食問題有關。據南韓情報單位表示，朝鮮去年糧食收成受乾旱影響，糧食缺口已達到數十萬噸，影響範圍擴及上千萬人。先前俄羅斯駐朝鮮的大使館也稱，他們也曾緊急運送了數萬噸的小麥至朝鮮。

除了糧食問題相當嚴峻外，朝鮮也因濫試射導彈面臨國際多年的制裁，許多工業製品與天然資源無法順利出口。前有經濟制裁，後有缺糧危機。朝鮮在面對經濟與民生雙重壓力下，不排除可能採越發激進的核武反制措施以威嚇國際且轉移國內視聽，這無疑是最糟的情況。

臨近的中、俄、南韓都曾多次呼籲國際社會減輕對朝鮮的經濟封鎖，不過都被美國堅決擋下。金正恩當然不是省油的燈，續行制裁也會逼迫他採取益發強烈的手段來反向施壓美國。對美國總統川普來說，近期因疫情處理不當已讓本屬囊中物的下任總統大位增添變數；若對朝政策再出差錯，無疑會讓下屆連任之路更加崎嶇難行……更多分析請看影片解說！