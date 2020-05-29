雖然近期全球肺炎疫情似有趨緩跡象，但疫情對各國經濟所帶來的衝擊正逐漸發酵。今年首季全球主要經濟體GDP多呈現衰退、失業率攀升，消費者信心和景氣指標仍持續探底。這次疫情對各國經濟所造成的損害，不論就影響的深度或廣度，可謂前所未見，不僅跨國大型企業遭受波及，許多中小企業目前正處在生存保衛的關鍵時刻，而其中受影響最甚者，恐怕當屬全球為數眾多的新創業者。

去年下半年起，全球新創圈便吹起了冷冽寒風，而疫情的衝擊更讓新創業者的處境雪上加霜。日前全球最大風險投資基金─「軟體銀行願景基金（SVF）」公布截至今年3月底的完整年報，在前一個會計年度，SVF因為旗下多個投資項目的投資失利，使得基金出現高達1.9兆日圓（約177億美元）的巨額虧損，也導致軟銀集團遭逢成立39年以來的最大赤字，單就今年1至3月的虧損金額，就打破了日本企業的虧損紀錄，集團主席孫正義在線上財報發布會上表示，願景基金目前所持有的88個投資項目中，估計有15家公司可能面臨破產危機，顯見在疫情肆虐下，連過去被譽為投資眼光精準、曾經叱吒風雲的創投之神，亦難敵景氣急速萎縮的衝擊。

事實上，軟銀願景基金當前處境就像是今年以來全球創投（VC）與新創圈的縮影。倘若觀察今年第一季全球創投市場的變化，即可發現全球創投投資與新創募資趨勢已發生顯著變化。國際市調機構Preqin統計，今年首季全球創投的總投資件數為2,851件（季減22％），創下近6年來的單季新低，而同期總投資金額496億美元也比上季減少18％；在新創募資方面，根據新創資料庫Crunchbase資料，首季全球新創獲投資金額為638億美元，比起上季衰退了16％。按照業界的經驗，往年首季投資與募資統計有相當比例是反映去年底早已談妥的投資項目，全球肺炎疫情在今年3月中旬開始往歐美地區擴散，因此不難想像全球創投和新創在即將公布的第二季投（募）資情況恐怕會更加慘烈，國際專業諮詢機構KPMG更以「暴風雨前的寧靜」隱喻全球創投與新創業者即將迎來的資本寒冬。

另一個值得關注的面向是「企業創投（CVC）」的投資動態。CB Insight資料顯示，2019年全球企業創投的投資件數與金額同步攀上歷史高峰之後，今年首季的投資件數與金額已較上季明顯萎縮，投資件數從1,658件降至1,337件（減少19％），投資金額也從390億美元減少至340億（減少12％）。究其原因，極可能與企業創投母公司認為未來景氣能見度低，遂在資金運用與投資態度上轉向保守有關。以科技巨擎Google為例，上月美國媒體CNBC報導指出，「Google正在刪減預算，並實施人事凍結。」Google發言人在回覆給CNBC的信件中亦證實，Google正在重新評估今年的投資計畫。由此可見，雖然無法得知各家企業創投的投資規劃細節，但從整體數據所反映的趨勢來看，企業創投確實也已放慢了投資步伐。

然而，儘管今年整體創投市場與新創募資動能放緩，但從近期創投與新創的鉅額交易趨勢觀察，仍可發現許多領域的新創募資無懼疫情影響，持續獲得投資人的青睞。根據數據供應業者Pitchbook的定義，創投鉅額交易是指投資額達1億美元以上的投資項目，經濟部中小企業處FINDIT團隊的研究指出，今年第一季全球新創鉅額交易共有115件，交易規模達314億美元，平均每件交易金額為2.7億美元。細探投資資金的主要流向，多與疫情所帶出的新型態需求和服務有關。

獲得鉅額交易資金排名第一的健康醫療領域，首季共取得近40億美元的資金，除了一般所熟悉的生物製藥和醫療器材之外，亦包含了遠距醫療、醫療數據服務、醫療資訊平台及精準醫療的診斷工具；排名居次的是與金融科技相關的服務解決方案，共獲得30億美元的投資，內容涵蓋自動化支付、數位銀行、線上保險平台及金融內控軟體等項目；而另外三個獲創投注資的熱門領域則與「隔離經濟」有關，例如順應遠距教學需求而生的線上教育與課輔平台的教育科技、提供遠距辦公解決方案的供應服務及網路資安解決方案的雲端與大數據服務，以及在政府居家隔離與檢疫措施下逆勢崛起的「宅經濟」商機，包含社交媒體、影音媒體、遊戲娛樂等項目。

疫情改變了人們習以為常的生活模式，也為所有產業的既有營運模式帶來挑戰。歷史經驗告訴我們，疫情終將過去，可以預期的是，後疫情時代將加速各項新興科技的發展與應用，也將催生新的產品、服務和商業模式。產業能否敏銳察覺此次疫情所揭示的未來機會，及早進行因應和準備，將是下一階段產業競爭賽局中，能否成為贏家的關鍵。

(工商時報)