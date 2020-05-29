5月26日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中終於公布磐石艦官兵群聚感染新冠病毒的疫調結果：有36名病毒核酸檢驗是陽性，8名血清抗體是陽性，艦上有官兵377人，感染率11.7%。病毒陽性者，其中11名為無症狀感染者，而25名有症狀者可能在3月10日至4月22日發病。防疫中心研判病毒為東南亞病毒株，首例應在台灣感染而帶上船，並稱在船上已造成四波感染疫情，並宣告結案。

筆者總覺得防疫中心未能以血清抗體種類和力價等資料作歸類分析，回溯疫情，僅以籠統人數統計數字搪塞，有便宜行事，草草結案之嫌。

令人不解的是，防疫中心既知感染的是東南亞病毒株，該病毒株主要是由馬來西亞和菲律賓旅客染病帶入台灣，但這種案例數很少，而居處似乎都在北部，防疫中心有能力去追蹤比對感染源，但未何不做？

再者，防疫中心根據什麼推測艦上首例在台灣就感染了呢？官兵和帛琉群眾交誼活動群聚熱絡，沒人戴口罩，為何沒人被感染呢？4月15日官兵在高雄港下船，和病毒陽性者接觸的親友為何都沒人感染？這些疑問都可用抗體檢測回溯疫情，但很多問題還不明不白，陳時中就宣布結案，令人錯愕。

抗體調查為流行病學上追溯病源和感染時間等最有效的資訊。官兵抗體調查本可重建磐石艦染疫始末，可惜防疫中心握有資料卻未能公布其抗體屬性和力價。防疫中心應藉該艦密閉團體，人傳人時病毒病原性的性狀變化，以科學態度和專業技術深入研究，提供將來軍艦防疫資訊之用，不可束之高閣，輕率結案了事，否則就糟蹋了此難得的流行病學科研題材。

4月26日，陳時中部長表示，官兵新冠抗體由台大、中研院和疾管署3實驗室檢測，因檢測成績落差極大，需再整合研判，因此遲遲未能公布。據知這3實驗室各用自己的檢測方法，其抗體定性或定量成績統合困難。令人不解的是，台灣疫情發生3個多月了，防疫中心為何事先不統一規定一套SOP標準檢測法呢？

陳部長在5月26日記者會中宣布結案時，還是未能公布抗體檢測成績。若防疫中心無法統合抗體成績，就請公布各檢驗機構的原始資料吧，民間自有高手可解讀。如果防疫中心連最基本的抗體測定都搞不好，還奢望能有什麼專業技術性的成果呢？

磐石艦染疫始末應該有更完整的流行病學抗體調查成績，期望陳時中指揮官能更花點時間在防疫專業上，至於行銷各地農特產品和觀光活動的事，還是交由主管部會去做吧！

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）