大陸推動香港版的國安法，香港的國際金融中心地位可能受到衝擊，有人認為，台灣應掌握機會成為另一個金融中心，吸引更多企業來台上市掛牌。簡單說就是發「港難財」。

台灣做得到嗎？答案是：不可能。

香港擁有百年自由與法治的基礎，才能成為全球重要的金融中心，主權回歸後更扮演大陸經濟與資本市場對外的窗口。這次因國安法因素，美國可能趁勢落井下石，取消香港的特殊地位。

香港在反送中運動爆發後，社會安全與信任、資本市場的安定等都受到傷害，國安法立法將引發更多抗爭，香港金融中心的地位必受衝擊。一些人認為，台灣應降稅、鬆綁金融法令、放寬股市掛牌條件等，讓台灣成為另一個金融中心。

台灣資金豐沛，也有一定的經濟實力與國家信譽，從技術面看，這個說法言之有理，但從國際經貿、資本市場與地緣政治看，則是不可能成真的夢想，因為，其中完全未考慮到大陸因素。香港重要的角色，其實是扮演大陸與世界接軌的功能。如果台灣想要接下這個角色，以目前惡劣的兩岸關係，怎麼可能有角色可扮演？

以大陸在全球經濟中的分額，台灣缺少大陸這塊市場，怎麼可能扮演金融中心的角色？至於說吸引企業來台掛牌，更是可笑；大陸過去幾年對外投資龐大，許多所謂的外資都有中資成分，而以台灣上下都拿顯微鏡尋找中資為樂的政經環境，怎麼可能吸引國外企業來掛牌？

「港難財」台灣無緣；倒是不少政客與政治團體藉著這次香港國安法事件，再次高舉反中、去中，又累積了自己的政治資本，倒是紮紮實實的發了一次「港難財」。