本次內閣改組，國發會主委由政委龔明鑫出任，龔主委曾任國發會副主委、經濟部次長，頗有歷練，從經合會、經建會時期算起，係半個多世紀以來的第26任主委，有著繼往開來的使命。

國發會有什麼使命？援引李國鼎的說法：「經合會時期，該會是整個經濟建設的參謀本部，負責計畫的設計、綜合、協調、追蹤與管考的使命。」早年主委大多歷練過經濟部長、財政部長或央行總裁，其威望足以折衝部會歧見，而讓政策得以順利推動。

正是經合會、經建會時期多位主委有遠大的眼光，循四年經建計畫擴充公共建設，吸引投資，累積經濟能量，才使得台灣得以逐漸富裕，開創了經濟奇蹟而躋身四小龍，經建會向有財經小內閣之稱，重要性不言可喻，2014年與研考會合併為國發會，國發會委員除原有財經部會首長，還增聘了外交、國防、陸委會及文化部等部會首長，使委員倍增至24位，這已不只是財經小內閣而已，而是小行政院了。

龔主委躬逢其時，此刻的台灣處處有一展長才的機會，當年國發會成立不到兩個月就碰上反服貿學運，所推動的自由經濟示範區又被冠上「一中三部曲」，幾乎所有時間都耗在立法院，多位主委皆有壯志未酬之憾，直到四年前政黨輪替，立院爭鬧始見和緩，三駕馬車、五加二產業、攬才專法、歡迎台商回台也才得以一一上路，今年以來雖為疫情所困，惟相較於亞洲鄰國，台灣受創較輕，若能循此一契機，以宏觀的視野來規劃經濟發展藍圖，則必將在歷史留名。

這一任主委該做什麼事，總統於就職演說中已有提示，龔主委於交接典禮中也指出：「總統演講談及經濟、產業的篇幅占了三分之一，這都是我的事，我的事也就是國發會的事。」這些事包括六大核心戰略產業、產業發展策略，所謂六大核心戰略產業，歸納起來就是在原來生技、綠能、人工智慧、物聯網等五加二產業基礎上深化，此外，因應國際情勢，也要建構戰備產業並把重要的產業鏈留在台灣，維持一定的自給率。

至於產業發展策略，總其內容就是要建立「台灣品牌」，用今天的話來說就是要「組成國家隊」，在這個總目標下，政府的金融、人才、投資環境、外貿拓銷都應與之配合，這樣才能讓台灣的企業更有競爭力。

這六大核心戰略產業、產業發展策略的工作正是龔主委未來跨部會綜合、協調的重點，這些工作看起來不難，但做起來卻不容易，因為各部會都有自己的立場，為了推動產業發展，經濟部、科技部一定希望在租稅上給予優惠，金融上給予奧援，外籍人才儘量鬆綁，但是財政部得考量財政穩健，金管會得重視金融紀律，勞動部得維護國人就業安全，因此若不能取得共識，六大核心戰略產業仍是寸步難行，而這跨部會的協調正是落在龔主委的肩上。

前經建會主委郭婉容於國發會揭牌儀式時曾妙喻：「經建會、國發會讓各部會首長聚在一起協商重要政策，然而各部會立場不一樣，交通部、經濟部做的事情都要花錢，財政部要收錢，主計處要編預算，環保署是管環境保護，同一個國家發展目的，但各部會立場不同，所以需要經建會、國發會來統合各部會紛歧的意見，以協商出共同的意見做為國家政策。」

由此可知，國發會的重點工作有二，其一是跨部會協調以落實經濟部、科技部等部會所規劃的六大戰略核心產業，其二是於執行期間加以追蹤管考。然而，我們必須提醒龔主委，跨部會協調已屬不易，管考更加困難，由於「中華民國行業標準分類」裡根本沒有物聯網、生技、綠能等五加二產業的分類，到底這些產業的產值有多少？就業人口有多少？投資有多少？並無常規統計。

過去幾年，五加二產業創造了多少產值，常是各說各話，總統說的和副總統說的不一樣，副總統說的又和行政院長不一樣，紛亂的數字實令人嘆為觀止，政府投入龐大的資源，卻拿不出具體的統計來驗證推動的成果，實屬荒唐，若不正視此一問題，來日六大核心戰略產業亦然，試想，沒有統計如何管考？沒有管考如何讓政府資源做最適的分派？又如何追蹤政策的總體效應？

龔主委何其有幸，不像前幾任主委經常枯坐在立法院，得以有充裕時間思考國家發展藍圖，從容協調於部會之間，然而要做好這一任國發會主委，除了要做好跨部會協調，更重要的是必須責成主計總處等單位，讓六大核心戰略產業的生產、就業及投資統計得以逐月、逐季公布，如此才能竟其全功。

從經合會以來歷任主委對台灣經濟貢獻良多，更有多位堪稱台灣經濟領航人，我們期盼龔主委這一任也能承先啟後，開創新局而名留青史。

(工商時報)