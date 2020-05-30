美國霸權面對中國崛起的挑戰，核心戰略是兩招，全面打擊與全面脫鉤。前者自歐巴馬執政既已開始持續至今不斷加碼，後者是川普上台之後展開方興未艾。

細看脫鉤，短短幾年，美國發力已到無所不用其極的地步，從貿易、投資、科技、產業鏈到金融資本、政府採購、科技交流，全面厲行「去中國化」；做為自保，中國也不得不在貿易、製造、貨幣及標準各領域，以「去美國化」作為回擊。從「全球化」到「逆全球化」，這樣的趨勢繼續發展下去，真有可能發展成一個地球、兩個世界，從而讓人感受到「世界島」的加速浮現。

世界島，是地緣戰略家麥金德於1902年在英國皇家地理學會所發表的文章《歷史的地理樞紐》中提出的概念。在這篇文章中，他把地緣政治分析推廣到全球角度。麥金德認為，地球（陸地）由兩部分構成：由歐、亞、非三大洲組成世界島，是世界最大、人口最多、最富饒也是最多文化的陸地組合；在它的外緣，有一系列相對孤立的大陸，如美洲、澳洲、日本及不列顛群島等。相對於世界島的中心地位，美、澳、日、英等區域就成了邊疆，麥金德說，做為全球心臟地帶的世界島，自古以來由於交通運輸條件的制約，不可能被一個單一強權所控制，但鐵路的出現已經大大降低了一個單一強權主宰中心地帶的難度，到時候，「中心VS.邊疆」的差異就浮現出來了。

整整一個世紀過去了，世界島的概念並未成為事實，甚至連麥金德的名字也早已被人遺忘，這是因為亞歐非的鐵路網並未成形，而且鐵路的速度也不算快。做為一個先知，麥金德是孤寂的。然而歷史翻篇，一進入21世紀，形勢就出現了重大變化。

首先，高鐵出現了。時速300公里上下的高鐵，在中國，不過10年，2019年總長度已近4萬公里，全球第一（第二的是歐盟，2.5萬公里），估計到2030年，高鐵網絡基本連接所有省會城市和50萬以上人口城市。

其次，一帶一路出現了。從亞洲東部的中國出發，通過公路、鐵路、港口和機場，延伸向東南亞、中亞、南亞、西亞，再延伸到中東、東歐、西歐及非洲。作為與一帶一路配套的亞投行，迄2019年為止，成員國達100國。鐵、公路做為陸運交通，只能在亞、歐、非大陸上延展，這就讓世界島概念中的中心與邊陲的反差印象進一步變得鮮明。

有趣的是，最為邊陲概念的四塊陸地彼此互不相連，無緣享受鐵路網之利，甚至美、澳兩洲本身的軌道就相當落後。

同樣有趣的是，以美國為核心的「五眼聯盟」（美、加、澳、紐、英），恰恰都屬於「邊陲範圍」，隱然與中心對抗；更萬萬沒想到的是，美國為了對抗中國，正在展開的全面脫鉤，似乎有意無意地又將在邊陲與中心之間構建出一道道的鴻溝，讓世界島的形象更加鮮明。

麥金德做夢也想不到，他的世界島藍圖竟然會有這一段中、美因緣。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）