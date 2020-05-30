大陸全國人大通過「港版國安法」，美國總統川普斥北京違背中英兩國在1984年所簽署的《中英聯合聲明》，形容香港不再享有自治，「一國兩制」變成「一國一制」，所以將取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。

以筆者觀察，美國取消對港特別關稅待遇，心理影響大於實際影響。香港政府財政司司長陳茂波就指出，目前香港本土生產並出口到美國市場的貨物，只占香港總出口量不到0.1%。事實上，北京強推港版國安法之前，已經對美國將作出何種反應作出深入評估，這個議題在香港也已發酵和消化一段時間了。目前香港的股票、期貨和貨幣市場相對冷靜，未出現大幅波動，也未監測到資金大規模出走。

名列「紐倫港」，貴為全球三大金融中心，大陸逾70%的外資靠香港「泵水機」輸入，但香港金融界同時也牽涉太多美國利益，光在香港設有辦事處的美國跨國公司就有1300多家，持有美國護照常駐香港的人數高達85000人。相信美國人對「殺敵三千，自損八百」的玩法一定有所顧忌。川普沒有就推動以上舉措給出時間表和細節，表明他可能也需靜觀其變，再決定是否採取更嚴厲的措施。

最近中美完全脫鉤的說法喧囂塵上。與中國徹底決裂，首先意味著川普與世界第二大經濟體來之不易的第一階段貿易協議又打水漂，他一直指望美國主要農業州從中獲得經濟利益，為自己的大選鋪路。歐盟及美國的盟友們如澳洲、加拿大的初步反應是不想得罪美國，對中國的譴責聲量很大，措辭亦強烈，卻無實際行動，可謂雷聲大雨點小。

中國也不示弱，在文宣上開足馬力炮轟美帝，官媒《環球時報》在川普做出上述宣布後發表社評，稱華盛頓正在開啟更大的賭博，但這種「逆歷史潮流而動的極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺」。

據悉，川普直至當天才拍板決定制裁方案，在白宮玫瑰園舉行的記者會延遲了近一個小時才開始。他的講話只有大約8分鐘。由於時差的關係，不少香港人熬夜等候。總體感覺，這些舉措沒有川普早前宣稱的「強有力且有重大意義」。

中美決裂和國安法在香港實施，信心問題遠超實質影響。今年是基本法頒布30周年，香港也回歸23年了，但《基本法》23條遲遲沒有辦法立法，北京失去耐性，唯有主動出手，主要基於如下幾個判斷：外國勢力干預，反對派「反中亂港」，傳媒煽風點火；還有，香港主權回歸了，人心不但沒有回歸，而且越漂越遠。特首林鄭月娥日昨在網誌上聲稱，「香港已經成為國家安全的缺口，自身的繁榮穩定亦岌岌可危」，所以「立法既有必要性，也有緊迫性」，可視為對相關形勢的研判和解讀。

國安法在香港實施的細則尚在討論中。如果大陸的情治單位在香港設立執行機構，猶如頭上高懸的利劍。雖然官方的說法「只是針對極少數人」，但「一小撮」和「一大片」的界線可能變得模糊。沒有人說得清楚薪火相傳了30多年的維多利亞公園的燭光集會還能不能舉行，「結束一黨專政」的口號應該是不能喊了，所以有抗爭者呼籲「今天不站出來，明天站不出來」。香港是否還是「高度自治」，當然由不得美國「定義」，但美國為首的西方勢力如何看待國安法實施之後的香港，則是另一回事。

（作者為香港資深媒體人）