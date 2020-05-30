近日，大陸全國人大以壓倒性優勢通過一項涉港決定，授權全國人大常委會制定「港區國安法」，並將該法列入基本法附件三，未來在香港落地實施。蔡總統隨即在臉書上譴責北京霸王硬上弓，指令民進黨當局開展「救援行動」。令人感到詭異的是，台灣問題並非今年大陸兩會的主菜，「港區國安法」似乎也不關台灣的事，民進黨何以如此焦躁不安？細細思量，該法的鐵拳固然首先揮向「港獨」與黑暴，但也有敲打民進黨的意涵。

首先，「港區國安法」乃亡羊補牢，迫不得已，同時也是名正言順。繼占中和旺角暴亂後，香港自去年又陷入反送中的漩渦，釀成回歸20多年來最嚴重的動亂。由於香港遲遲未能完成基本法23條立法，對於港獨大行其道，外部勢力長驅直入，特區當局幾乎束手無策，北京也是一籌莫展。再這樣下去，香港有徹底淪為反中前哨基地的危險。

鑒於此，去年秋天召開的中共十九屆四中全會正式提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，預告了「港區國安法」的誕生。而在2015年通過的大陸《國家安全法》中，本就有「香港特別行政區、澳門特別行政區應當履行維護國家安全的責任」等條款，早就為「港區國安法」埋下了伏筆。

由此可見，大陸維護國家安全制定「港區國安法」正大光明，民進黨不也是打著「國安」的旗號，對所謂「親中賣台」窮究不捨嗎？事實上，民進黨近年來密集策畫國安修法，強行出台《反滲透法》，動作比北京大得多。民進黨可以說自己是為了查補國安漏洞，捍衛主權，而大陸做同樣的事情卻是迫害言論自由與司法獨立？也太雙重標準了吧。

其次，根據大陸全國人大的決定，未來「港區國安法」防範、制止和懲治的物件之一就是「外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動」。「外國」當然是指以美國為首的西方國家；至於「境外」，民進黨應該心知肚明。去年7月，香港前特首董建華曾在公開場合點名台灣勢力介入香港「反送中」。儘管民進黨矢口否認，但香港亂局之所以一發不可收拾，民進黨的煽風點火確實「功不可沒」。

再者，大陸推出「港區國安法」或只是小試牛刀，未來可能更多用法治思維處理台灣問題。香港《文匯報》援引北京不具名的權威專家觀點稱，「未來中央在考慮台港澳問題的時候，要逐漸納入國家的整體法律體系當中」。這包括大陸在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，以及修改完善現有的涉台法律法規等。

事實上，不同於北京在香港長期缺少國安抓手，劍指「台獨」的《反分裂國家法》頒布已經整整15年。2019年度大陸國家社會科學基金專案之一就是「《反分裂國家法》的實施機制研究」，顯示大陸對相關涉台法治問題已有所醞釀。更不用說《國家安全法》第11條中寫道，「維護國家主權、統一和領土完整是包括港澳同胞和台灣同胞在內的全中國人民的共同義務」。民進黨不妨好好細思一下。