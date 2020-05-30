在大陸全國人大通過「港版國安法」後，川普終於忍不住了，作出一連串的重大「政策反擊宣示」，包括取消香港貿易優惠地位，嚴查中國赴美交流簽證，還有退出世界衛生組織（WHO）。雖然聲音很大，但何時會啟動？相關細節他完全沒說。顯然，為了搶救他的選情，他已不惜孤注一擲，把所有的籌碼都押在「反中」的賭注上。

川普的川劇變臉術相信全世界都知道，他所有政策作為顯示他內心的白人至上、美國優先，手段就是短視近利，沒有政治人物的圓融，更談不上政治家的心胸。最近以來川普的政策目標就是要勝選，為此不惜全力反中，拉其他國家一起下水，當然，就反中來說，民進黨政府更樂於搶先下水。

川普在新冠疫情處置失利，聲望大跌之下，大力甩鍋中國，甚至在WHA大會上和習近平較勁，並威脅WHO，拒絕再挹注經費。當時，民進黨政府跟著修理譚德塞，蹭著美國和其他盟邦提案要求參加WHA大會，甚至加入WHO。儘管台灣防疫如此成功，然而美國拒絕為台灣提案，結果可知。

台灣向以醫療成就、國民健康為由，希望加入WHO，並請美國大力幫忙，現在美國自己都宣布要終止和WHO的關係，弄得蔡政府有點灰頭土臉，外交部一時還不知道該怎麼反應。是不是要跟著美國，再大罵WHO一番？1450還要不要再出征譚德塞？當初蔡政府急著加入WHO，到底是為了國民健康還是為了跟著美國反中？

川普可以隨時變臉，蔡政府能像他一樣，把籌碼都押在一注上嗎？在中美關係上，哪天他又變臉，民進黨可能搞得自己一臉綠。