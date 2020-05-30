行政院宣布7月15日啟動經濟振興方案，振興券將有紙本、電子支付、電子票證和信用卡等模式，讓民眾自由選擇。振興券以1千元換3千元，沒有排富和年齡限制，實體通路都可使用，包括交通運輸；對拿不出1千元的弱勢族群和中低收入戶另有優惠，但具體方案還未定案。

振興券一路走來曲折多變，決策者眼中只有政治，沒有人民，令人感慨萬千。

振興券的前身是「酷碰券」，從2月間開始規畫，堅持要先「紓困」，再「振興」；又考量必須和馬政府的「消費券」有別，以免被批評「馬規蔡隨」，乃以「乘數效果」較大為理由，堅持民眾用現金換券，享受消費折扣。但輿論認為消費市場急凍，「酷碰券」刺激效果只是杯水車薪，各種批評之下一路變動修改。現在國內疫情基本已經平息，商家「久旱未逢甘霖」，早已天怒人怨，卻還要拖延到7月中旬才能上路，但細節仍未確定，最新說法是6月2日公布，不知是否還會變化？

多次變動，振興券預算從最早的111億元，提高到300億元，目前又變成400億元，可說完全沒有明確目標，乃至一變再變。這種「雲深不知處」的振興規畫，連「防疫95分，紓困59分」的紓困成績都還不如。拖到現在，多數商家都已經受不了，紛紛推出自行規畫的「折價券」，看來比起政府的振興券要方便使用，讓振興券成為不食人間煙火的「雞肋」，實在相當諷刺。

事實上，「紓困」和「振興」根本難以清楚畫分，紓困如果成功，民間消費力與企業活力立刻恢復，就不需要振興了，政府大部分措施的效果是紓困和振興兼具的。硬將振興券畫歸為振興措施，必須等紓困結束後才做，且規畫了4個月，內容一變再變，迄今還不能定案，讓人能不懷疑，規畫者是新手上路且不諳世事。此外，為了擴大「乘數效果」，要求民眾花1千元現金買3千元票券，雖符合經濟學理，但經濟效果並非政策評估的唯一標準，連綠營自家立委都批評，前朝「消費券」固然可改，但不宜改到要民眾拿錢買券，這是「從台北看天下」，不解人情世故、不知民間疾苦。

當前，台灣經濟看起來不算太差：雖面臨保1風險，但電子業狀況不錯，抵銷了餐飲和零售的業績下滑。台灣除少部分與觀光旅遊有關企業外，大部分企業仍能維持。然而，4月分失業人口達48.1萬，失業率攀升到4.03%，創下7年來同月新高。放無薪假者已來到1189家，超過2.1萬人，比金融海嘯時還慘。這些失業和放無薪假的人，其實才是疫情衝擊下最大的受害者，因其收入下降幅度最高；因此，在這波疫情衝擊中，最需要紓困的其實是這群受害者。

這幾個月，台灣犯罪率雖持平，但持槍搶劫個案似有增加趨勢，好幾個案例都是失業者所為，令人擔心失業情況惡化將加速社會治安惡化。金融海嘯衝擊的，基本上是有資產的有錢人，本次肺炎疫情衝擊的主要卻是基層的庶民百姓，其承受力當然不如富人，更需高度重視。

目前規畫的振興券，有個看似細微卻嚴重的問題，依據媒體報導其面額分為1000元、500元和100元，而且不可找零。由於1000元和500元券的價值總和占到總額3000元的2/3（或以上），可能促使消費者直接到大賣場去進行單次大額消費，極有限的部分才會在夜市或微型商店消費，讓受到最嚴重衝擊、最需要振興的廣大微小商家難以受惠，反倒是實力相對雄厚的大型企業受惠較大，將使失業的狀況無法迅速改善。

此外，2300萬人以每人1000、總額230億元購得面額690億元的振興券去花用，就算690億元全部反映在經濟生產的增加，以去年國民生產18.89兆元來看也不過是0.37%，如此沸沸揚揚且勞師動眾，振興經濟的效果卻極為有限，難道真是如王世堅議員所說的「沒出息」，是「將帥無能累死三軍」？

既然振興券尚未完全定案，我們強烈建議應停發振興券，將400多億元的預算全數用來提高對失業和無薪假勞工的補貼，這對穩定社會、安定人心的幫助才會更大。