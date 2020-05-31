我五○一團官兵，浴血阻擊，愈戰愈勇，鋒刃利鏃，寸土必爭，激戰至夜，共軍不獲逞而退，遺屍三百餘具，傷者約五百餘人，我俘獲敵二百餘人，二十門總機一部，輕重機槍十餘挺，我亦傷亡營長蕭瀛洲以下官兵二百餘人。五○○團到達後亦於是日出擊當面之共軍，至晚已將敵逐出南溫泉南側高地，俘獲敵兵二百餘人，各種輕重機槍三十餘挺，步槍百餘枝，據共俘供稱：「自入川以來，從未遭遇如此堅強之戰鬥，不愧為第一軍。」此時一六七師之四九九團，亦派隊肅清附近叛逆、土匪，至此海棠溪至南溫泉之線，已無敵蹤。

自重慶轉戰成都

三十八年十一月二十六日起，第一軍之七十八師逐次到達重慶，由於車輛破損，司機刁難，部隊大多徒步急行軍急進，至二十八日尚未能全部到齊，斯時長江南岸已成真空，七十八師抵渝後，第二三四團守備江津以西江岸，二三二團順延守備海棠溪北岸地區，二三三團位於白市驛守護機場。

二十九日，羅廣文部三六一師在黃桶埡潰退，叛艦又助敵渡江，迭次向我二三四團防地猛撲，友軍皆不戰而走，七十八師遂陷於孤軍獨支全線，苦戰不已。而黃桶埡侵入之敵進擾白市驛機場，與二三三團形成爭奪戰，我為掩護政府人員物資之撤遷，苦守力戰，共軍亦源源增援，勢在必得，激戰終夜，至黎明乃將犯敵擊退。其時宋希濂兵團已經江津西去，羅廣文兵團兩個軍非降即散，楊森之二十軍已奉命自嘉陵北行。第一軍雖孤軍苦戰，屢次擊破共軍，然於後援不繼，無法挽回頹勢。

十一月二十九日行政院由重慶遷成都辦公，是夜俞局長濟時傳令南岸部隊撤回。三十日六時，江津以西共軍大部渡江，永川情況不明，友軍盡走，旋奉楊森總司令電話指示，令第一軍速向壁山撤退，時一六七師尚在沿江布防，七十八師仍與北渡之共軍對戰中，敵見我撤退，乘機急進，陣地陷於犬牙交錯之勢，至夜方獲撤離，損失甚大，迨抵壁山時，楊總司令部參謀留交命令一紙云：「匪已由永川向壁山進犯，軍應向銅梁急進。」於是第一軍乃交替掩護前進，周圍各兵工廠爆炸之聲四起，沿途汽車壅塞，混亂嘈雜，路不通行。十一月三十日，蔣總裁離重慶赴成都，重慶遂告陷落，白市驛機場即行炸毀，時有驅逐機四架及高級教練機六架，以氣候惡劣，不能飛行，亦一併炸毀。十二月一日，銅梁縣長與駐軍降共，內江以東汽車停開，道路阻塞，難民等待過渡者，形成十餘公里之長陣，擁擠不堪，秩序大亂，當地有汽車六百餘輛，已失其作用，反障礙交通。

四日敵竄擾潼南，有敵數百混入城內，迨一六七師進駐時，即發生劇烈巷戰，一六七師師長趙仁陣亡，敵亦為我殲滅。其時車輛、騾馬、難民、散兵沿途壅塞，友軍皆失聯絡。第一軍自壁山、銅梁、潼南、遂寧前進，陳軍長沿途設站聯絡收容。十一日至簡陽，僅集得七百餘人，重慶之役，一六七師師長趙仁陣亡，代師長曾祥延負傷，團長陣亡一人，營長、連排長死傷十至六七，共軍之傷亡十倍於我，終以敵勢強大，有增無已，而我軍政不能配合，地方政府解體，車輛窳敗，不能使用，補給已斷，糧秣則需自籌，孤軍苦撐，亦僅不負夙志而已。

先生當時之侍從參謀夏新華先生目擊以上之經過，於民國八十五年曾撰詩一首以紀念先生百歲冥誕：

固守秦嶺阻匪軍，突傳元首困渝城，

十萬火急電頻到，將軍勤王急如星，

翻山涉水千里路，將士足底血染塵，

爭奪要地拚生死，安保元首脫險城，

疲兵孤戰撼天地，陸沉最後一將星。

行政院在台北辦公

在陝南之第三軍，因車輛無著，乃即行軍南下，十一月十七日經漢中，二十六日到達綿陽，徒步急行軍，三十日聞重慶失守之訊，乃改開成都。

十二月二日朱家驊、洪蘭友自港抵蓉云：「美國國務院已允李宗仁入境之便利，彼即變卦，又不肯卸去代總統職稱，而要利用代總統名義赴美。」四日，李宗仁在香港發表談話，謂其「胃疾復發，赴美就醫，一俟短期內病癒後，即返國續負應盡之責。」中樞領導無人，國事危急，成都國大代表謁見總裁，旅台立監委員及國大代表，同時來電，促請總裁復職視事，以挽危局。

十二月七日蔣總裁約劉文輝、鄧錫侯來晤，彼等避不應召，反來函稱，王方舟主席與其為難，其投共之心已漸表露。同時雲南盧漢投共心跡亦明，表示不願大本營常駐昆明，亦不接受滇黔剿共總司令名義，蔣總裁即派張群飛滇晤盧。是夜軍事會報決定，中央政府遷台灣台北，大本營設西昌，成都設防衛司令部。此時先生在陝南之部隊已翻越秦嶺跋涉長途，到達成都平原。蔣經國先生記其事云：「十二月二日匪沿涪江成渝路西犯，數日間隆昌、資陽、射洪陷落，成都外圍展開激戰。胡部以六百餘公里與敵對峙之正面轉進，至一千餘公里長距離之目的地，而竟能於半個月時間內迅速完成，且主力毫無損失，亦戰敗中之奇蹟也。」斯無他，先生曾令囑之，勤王之師，義無反顧，官兵皆能深體其義矣！十二月八日，張群赴昆明晤盧漢，商討政府遷滇問題，盧態度牢騷表示拒絕；九日盧漢叛變，派兵監視張群寓所，斷絕電訊，並宣布成立雲南臨時軍政委員會，俟共軍接收。同日行政院開始在台北辦公。十日蓉昆電訊復通，第一封盧漢致劉文輝電，請劉會同四川各將領扣留蔣總裁，以期向中共戴罪立功，蔣總裁當即約見王纘緒，囑其轉告劉鄧，仍盼其入城來見，並令彼等所部，速離成都周圍；同時召集先生、王方舟、楊子惠、蕭毅肅等研討對滇事處置方略，當時在場文武官員，一致要求總裁離蓉赴台，勿再飛西昌，總裁乃決定回台，臨行與先生單獨面談三次，始覺放心，下午二時至鳳凰山機場起飛，六時三十分到達台北。是日劉文輝、鄧錫侯於總裁離蓉以後，即公開通電附共。十一日中央黨部遷台北辦公，昆明懸掛共軍之五星旗幟，張群脫險飛海防。三十八年十一月上旬，川南戰況緊急，復奉命部隊南運，先生於七日即在廟台子，九日在西鄉鎮分別召開作戰會報，當時除規定各部隊行動及任務外，並作漢水河谷游擊部署，令安康專員李靜謨，西鄉縣長柯愈珊，各以地方團隊壯丁編成一個師，並令十九綏靖區豫西綏靖區主任王凌雲，陝西保安旅旅長徐經濟暨縣長柯愈珊，鞏固安康外圍游擊。並令前六十七師師長李學正為王凌雲之副手，十一日起動員陝南人力物資為南進之準備，另令五十七軍軍長破壞陝南交通，第四處科長蔡劍秋破壞通訊，以為堅壁清野計。（待續）