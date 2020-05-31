中國人大通過訂立「港版國家安全法」，美國朝野反應強烈，川普總統宣布將制裁香港官員，並取消香港特殊地位，將影響美國與香港之間的所有協議，包括引渡條約、雙重用途技術出口管制，美國國務院也會取消「陸港分離」的旅遊警示待遇，川普的宣告將對香港產生何種影響？

香港最關鍵的特殊待遇是「獨立關稅區」，這是「世界貿易組織」（WTO）授予的，非美國可以片面取消。不過，在現實世界中，國際法規本身沒有約束力，美國政府如果不願意尊重國際法規，他國也莫可奈何，香港的獨立地位在現實中將大大減損。美國若以對待中國商品的關稅標準對待香港商品，勢必對香港的自由貿易港及國際金融中心地位帶來相當的影響。

香港經貿地位的優勢，首先是其有別於中國的關稅自主地位，其次是香港作為大中華經濟圈的金融中心地位。對美國而言，不管是打擊香港的關稅自主或金融中心地位，都是損人不利己的自傷拳，川普嚷嚷在香港要害處下手，但這有違美國利益，未來具體的措施是否會收斂，還需要觀察。

香港被公認為全球最自由的經濟體，不設任何貿易壁壘，絕大多數商品不徵收關稅，外國及本地公司享有平等待遇，本地商品與各國商品自由競爭，彈丸之地卻是全球第7大商品貿易體系。美國將香港視為獨立關稅實體，經香港轉口進入中國的貿易未列入美中貿易，香港可免除美中關稅，由此而成為亞洲最大的轉口貿易港，一旦香港被取消關稅自主地位，將失去中美轉口貿易的免稅優勢，衝擊非常大。但美國企業在香港貨貿賺得缽滿盆溢，嘴上肥肉不會願意吐出。

美、港金融關係更是犬牙交錯，香港採取聯繫匯率制度，以百分百外匯儲備保證，讓港元與美元做固定匯率掛鉤，因而成為美國經營大中華經濟圈的金融中心。香港是中國企業最大的融資中心，中國企業赴港上市或融資，乃至於企業赴海外投資，中介金融機構多半是美國投資銀行。同時，美國企業是香港金融業、進出口、批發和零售貿易的主要投資來源。

川普政府的制裁措施如果重擊香港的金融中心地位，例如要求限制赴港投資、限制金融中介、減持港元資產等，香港將重傷，但美國企業首當其衝。更何況中美貿易第一階段協議，對美國最有長遠效益的是中國大幅開放金融准入，恰逢中國金融改革大幅開放金融業務，美國金融機構垂涎已久，其在港企業實力雄厚，紛紛摩拳擦掌之際，豈有流失空前大好的擴張機會之理？

當然，這些都是經濟層面的實際利益考量，如果川普政府將政治考量凌駕在經濟考量之上，甚至藉重擊中國以獲取政治資源，挽救自己垂危的連任選情，即可能罔顧美國企業的利益，全盤取消香港特殊地位，明知強烈制裁是「打人三分、傷己七分」的自傷拳，也不會輕易手軟。

就香港而言，經過近1年的反送中抗爭，固然阻擋了「逃犯條例」的通過，卻招來中央頒布國家安全法加強管治，也在經濟上失去美國給予的特殊待遇，無論自治權限或經濟優勢都蒙上厚重的陰影，璀璨的光環趨於黯淡，這固然是強國交鋒之下成為接戰前沿難逃的命運，但港人也應捫心自問：無休無止的暴力抗爭，是否反而逼出「制暴止亂」？放棄和（平）理（性）非（暴力），姑息、縱容與支持暴力，是否危及香港的穩定秩序與營商環境？黎智英、黃之鋒這類人物明目張膽勾連美、英等國介入，是否引起境外勢力干涉的疑慮？不留妥協空間的抗爭訴求，是否封閉了協商空間？抗爭矛頭聚焦於北京，是否引發顛覆政府的判斷？部分人以玉石俱焚與同歸於盡為結局的鬥爭策略，是否迫使當局出手力挽狂瀾？許多人不在意香港的穩定繁榮而蠻幹到底，是否毫無責任感？總歸一句，香港挫敗至此，難道千錯萬錯都是別人的錯？

台灣主權，在國家統一前，屬於台灣2300萬人全體所有，因此台灣不是香港，去年選戰，民進黨卻明知故犯地主打「今日香港，明日台灣」的競選口號，如何避免一語成讖，民進黨要拿出責任感來。