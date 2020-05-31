日常生活中，我們常常陷入不自主的群體行為，從瘋搶泡麵、衛生紙、排隊美食、追劇、當球迷，只要發現情緒被點燃或出於某種認同感就會加入各種分眾群體行動，但往往事情過後，冷靜下來，總會發現自己在群眾中不像平常的樣子，有時過於激情、有時過於憤怒、有時不考慮後果。

為什麼人在群體中，總是想要擁抱偶像、服從領導，甚至願意自我犧牲或變得激動暴力？為何假消息容易流傳、網路開戰就義無反顧、多人按讚就會變得勇敢？這一切難解的現象，其實都是群體心理在作祟。

法國著名心理學家、社會學家，群體心理學的創始人古斯塔夫．勒龐（Gustave Le Bon），在1895年就出版了經典著作《烏合之眾：激情、非理性、領袖崇拜，盲目群體的心理陷阱》一書，這書在全球以20多種語言出版，目前已是公版書。 他說「有些想法、有些情感，只有在個體成為群體時，才會湧現出來，或者轉化為行動。」

勒龐是現代心理學的先驅，比佛洛伊德更早發現集體無意識的作用。他從法國大革命、拿破崙執政等社會巨大變革中觀察到，當人們在某種號召、認同或標籤下形成群體時，就會進入類似催眠的狀態。在那時無論智力多少、學歷高低，人都會只憑著本能、情感、外在刺激或暗示，隨著群體的潮流前進。在群體裡每個人的異質性都會不見，情緒相互傳染，只剩下如狂熱宗教般的靈魂與衝動。此時意見領袖就宛如操控群眾心理的天才，而世界上許多重大的歷史事件也都是由激情的群眾運動所推動的。據說所有十字軍東征的戰士，都在耶路撒冷的牆上看到殉道者聖喬治，其實可能只有1個人看到，但透過暗示、心理傳染，這一神蹟馬上就被所有人接受了。

而這股群眾心理現象，似正在全世界瘋狂擴散。川普怪新冠肺炎傳染是中國病毒，全球化貿易正走向二元對立；香港的國安法與反送中已無法理性對話；台灣前有韓流旋風，現有罷韓風潮；在「芒果乾」（亡國感）之後，現在有修憲委員會之議；當大家搶完口罩之後，現在造神陳時中。

尤其今日網路發達，群眾效應更容易生成。但群眾往往是多變、益受刺激的、難以管理的，有時像滑手機一樣可以輕易地從這一頭滑向另一頭。偏偏群眾情感具有暴力性，尤其是人多勢眾、法不責眾，群體就會做出一般個體不可能發生的行為、毫無節制，變得更英勇、更忠誠。但這並不是理性社會所樂見的，也有礙於民主的發展。

一場世紀病毒大傳染，給予大家的啟示難道是我們社會也要像病毒般瘋狂？在這個眾聲喧譁、名嘴網紅當道的年代裡，看看《烏合之眾》不啻是一記棒喝，讓我們在群眾中保持清醒，讓台灣社會在進步中維持冷靜。

（作者為台北書展基金會董事）