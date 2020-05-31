大陸人大會議5月28日通過授權人大常委會制定「港版國安法」，美國政府與國會反應強烈，川普總統宣布擬停止香港特殊地位待遇，《華盛頓郵報》以冷戰時代常用的「核選項」一詞，形容中共決策的極端與衝擊性 。以香港為前哨戰場的美中強權爭霸鬥爭已經登場，很可能成為21世紀國際政治發展的主軸。民進黨去年收割「反送中芒果乾」，如今「今日香港，明日台灣」一語成讖，蔡英文政府必須務實、負責的因應。

西方學者討論美中進入「新冷戰」為時已久，初期許多人認為是無稽之談，但隨著新冠肺炎大流行，雙方積極操作危險的「邊緣政策」，迅速擴及軍事、經濟、財政、科技、意識形態、價值體系等層面。中共外交部長王毅日前表示，美國政治勢力正在綁架美中關係，試圖推向所謂「新冷戰」，這是王毅的觀察，也間接印證了前澳洲總統陸克文的分析：即使還沒到「冷戰2.0」地步，「冷戰1.5」已經開始。

在這個脈絡架構下評估，中共的決策絕非輕率之舉，香港新一輪抗議風暴即將再起，即使面對「東方之珠」失色、國際社會譴責、制裁等多重風險，香港秩序必須在9月初立法會議選舉前處理妥當。中共無意挑戰、取代美國國際地位，但在香港議題上沒有回避美國的空間，必須硬碰硬掃除「港獨」及「黑暴」，更要藉國安法壓縮美國及境外組織在香港的運作空間。

未來的關鍵在中共及香港特區政府能否和平順利完成立法，以及國際社會所能發揮的反制效果。川普的狠話說盡，揚言要切斷與中國所有關係，29日在閣員簇擁下宣布了5大措施：取消對香港的特殊優惠地位、嚴格審核並限制中國學術／工作交流的簽證、嚴格審查中國企業與資本赴美上市與投資、將制裁迫害港人與香港自由的中港官員、及將退出WHO。但這些都是「未來式」，沒有時間表，只是啟動一個程序；「煙硝味」十足，但沒有細節；每項措施的強度及速度都不明朗，如是否及如何取消優惠關稅等；更完全沒有觸及難以達成的美中第一階段貿易協定，難怪引發雷聲大、雨點小的反應。

商人出身的川普不太關注香港問題，但新冠肺炎讓世局在過去幾個月出現根本性轉變，川普為了轉移防疫失控責任及競選連任壓力，對中國變得更具敵意與侵略性，但到了最後緊要關頭還是會有所保留，國際社會及敏感的股市顯然歡迎川普務實、穩重的表現。

在國際政治中，制裁行動除了政治意志，必要條件是「可行、可信」，虎頭蛇尾或是出於國內選舉考量只會帶來反效果。美國經濟情況並不好，社會失序嚴重，對香港的制裁力度還會再細細斟酌，畢竟1300家美商及每年超過200億美元的貨品貿易順差要兼顧。香港喪失貿易金融樞紐地位，不但中共國際地位及影響力受損，香港與香港居民受害，美國利益也將承受損害。總體而言，香港局勢及美中關係發展仍充滿變數，美國的最終行動方案有可能引發大陸反制，情勢繼續惡化，但也不是不可能收斂下來。

台灣須嚴肅面對香港問題，台灣各界譴責中共、聲援香港居民之聲不絕於耳，民進黨政府不能只有空洞的官話虛應。蔡英文總統表示，台灣有責任「撐香港、撐港人」，但這僅是口頭宣示，連承諾都算不上。行政院成立「香港人道援助行動專案」，必須在最短時間內提出具體方案。

台灣最不需要的就是外交部長吳釗燮無的放矢，放風大陸可能武統台灣，除了創造個人媒體聲量，表態附庸美國，激化兩岸敵意外，沒有任何正面意義。美中尚未進入美蘇冷戰關係的主要原因之一，就是沒有直接軍事對峙及進行代理人戰爭，吳釗燮卻死抱冷戰思維，要在嚇阻、圍堵中共上擔任急先鋒。

美國中國問題專家謝淑麗說得好，香港變局到頭來最大輸家是香港居民。台灣會不會重蹈香港命運，在民進黨政府一念之間，務必審慎。