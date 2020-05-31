我們都是中國人。

我們是世界四大文明發源地中唯一仍「活著」的文明，美索布達米亞古文明、埃及古文明以及印度古文明都早已被時間的浪潮沖刷殆盡、血肉無存，只留在虛無飄渺的神話故事、人類的想像與考古現場裡頭。與他們不同，我們中國即使經過了五千年，依然還在歷史的長河內努力地向前航行，無懼大浪與風雨，持續探索我們的中國未來。

中國故事規模宏大

這幾千年下來，中國所寫下的故事，相較於其他文明要來的鉅細靡遺、規模宏大，這是因為我們的祖先代代慘澹經營的成果。

數不清的帝王所做出的治國方針，如秦始皇施行書同軌車同文、漢武帝的獨尊儒術，奠定了中國後世大一統王朝的格局以及學術論調的基底，深深地影響著往後的歷史進程；數不清的英雄豪傑，如關羽的忠貞不二、岳飛的靖忠報國，他們所展現出的是中國人對於國家民族的一片赤誠；數不清的經書典籍如《論語》、《道德經》，是古人經歷過人生磨練所精粹出的智慧結晶；數不清的太平盛世、數不清的混沌亂世、又數不清的復興，是祖先與我們不斷革新、不斷前行且屹立不搖的象徵；數不清的中國字，不僅僅是工具，更是中華文化傳承的主體，一筆一畫都潛藏著故事，我們與祖先所使用的文字幾乎是一樣的，這使我們能夠將祖先們的智慧吸收並運用的更流暢，更便於傳承給下一代，讓中華文化代代繁盛、綿延不絕。

中國為何能夠歷久不亡？我以為有兩個原因：

一是中華文化擁有不斷革新的理念。在《禮記˙大學》就有這麼一句：「苟日新，日日新，又日新」，這句話向我們傳達的就是要時時刻刻順應時勢的變化而做出改變。從幾千年前開始，中國經歷過數十次改朝換代，每個新朝代都是為了解決前一個舊朝代的問題而興起，所以這種不斷革新的基因早已寫入中國人的DNA裡頭，並且一代代的傳承下來。這造就了我們中國無論經歷過多少次的衰微，總能靠著不斷革新，最終將中華文化進一步的昇華、再創輝煌。可以說，整部中國史就是中國人不斷變革的歷史。

二是我們中國人最擅長靠自己的力量爭取生存，而不是搖尾乞憐等待上天的救贖。每當我們遇到困難的時刻，總是能夠運用祖先們的智慧與我們的雙手一一克服。當黃河氾濫時，大禹治理黃河；天上出現十顆太陽，后羿將九個射下；家門前被山擋住，愚公一鏟一鏟將它移開。這種勤奮、不靠天的氣魄，是中國人之所以能在世界上頂天立地的根本原因。

在清朝末年時，中國再次盛極而衰，又進入了亂世。此時的西方因為工業革命以及壓榨殖民地的財富，而使得他們在物質及武器的進步上超越了中國，而我們卻沉浸在過往天朝上國的優越感當中，故步自封。所以自鴉片戰爭以降，中國就不斷受到西方列強以及日本的欺侮，在國際上被稱作東亞病夫，甚至淪為次殖民地。

回看那段慘痛歷史

所謂弱國無外交，在這段漫長的黑暗時期裡，我們被迫不斷的打敗仗、賠鉅款、簽下不平等條約、割讓領土，數不清的領土被分割出去，其中包括寶島台灣，也因而埋下了現在兩岸分治的種子。當時的中國面臨亡國亡種的危機，昔日曾創造出漢唐盛世、萬邦來朝的大國風光不再，留下的只有斷垣殘壁、生靈塗炭、對過去驕傲自滿的懊悔，以及對未來何去何從的徬徨。

每當回頭看那段慘痛的歷史時，鼻腔內總是充滿酸楚，兩隻眼睛都如被辣椒水潑過一般，又腫又辣，因為淚水怎麼樣都停不下來。相信只要是愛著中國、瞭解這段歷史的中國人，想起這段屈辱的過去，其感受都會是一樣的。

因為走過這段崎嶇又坎坷的路，我們痛定思痛，更立志要發憤圖強。戰爭終於結束後，在有志之士們的領導之下，中國人民開始搬起一磚一瓦，努力將殘破的家園重建起來，不為別的，就是為了讓中國不再深陷亂世的泥淖，並且重新找回盛世的記憶，讓人人都吃得飽、穿得暖、過上好日子，更不用為戰禍所侵擾，能安安穩穩賺我們的小錢錢。所以中國必須要靠自己的力量站起來、富起來、強起來，中國必將浴火重生。

中國實力脫胎換骨

皇天不負苦心人，進入本世紀以來，中國在過去幾十年所達成的成就漸漸受到世人們的關注：數以億計的人脫離了貧困線，人民的生活水平、預期壽命皆有顯著的提高，2019年人均GDP正式突破1萬美元，高速鐵路網遍及全國，許多科技如5G網路、人工智能、太空探索技術等皆名列世界前矛。面對這些成就，其他國家無論是稱讚學習的也好、嘲諷批評的也罷，只有中國人自己知道，我們必須要走上一條不同於西方，而是屬於自己的道路。因為唯有走上屬於自己的道路、創造更有利於中國與全世界的遊戲規則，我們才能再次創造巔峰，成為人類發展的火車頭。

近年來，因為好幾代人的努力經營，中國的經濟實力、軍事實力、政治影響力皆獲得脫胎換骨般的成長，中國更提出了「一帶一路」計畫，欲協助沿途國家發展基礎建設，讓他們也開始富起來，一方面協助各國政治的穩定，一方面也使得彼此之間的經濟聯繫更加緊密，不僅能成就共創多贏的局面，更能使世界各國漸漸接受中國所提出的「人類命運共同體」的價值觀。

這使得某些西方國家便感受到威脅，因為他們懼怕這個世界會漸漸脫離西方的掌控，轉而向中國靠攏，所以他們開始?各個領域上向中國發難，妄圖扭轉西衰東盛的局勢。但是，時間會證明他們是錯的。因為過去幾十年來，中國拚命向西方學習他們擅長的工業化，而曾經的列強卻像我們清末民初時期開始墮入故步自封的陷阱，真是風水輪流轉啊！

面對像年糕般又稠又黏的挑戰，我們中國人必須要對自己的國家、歷史、以及文化實力更有信心，才能使我們更加團結、前進的步伐更堅定不移，不被他國所左右，做自己的主人，向著中華民族偉大復興的目標前進！

以身為中國人驕傲

期待在不久後的將來，中國能夠克服一切萬難，不但將自己的信心建構起來、拿到世界議題的話語權，更能使其他國家向中國看齊，爭相向中國學習。希望屆時，同胞們，無論你在大陸、香港、澳門、台灣或者遠在國外打拚，都能以身為中華民族的一分子為榮，並以傳承中華文化為一生志業。

因為，我們都是中國人。（陳盎／中華青年發展聯合會南部辦公室聯絡委員）