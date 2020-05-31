在美國各地爆發示威活動，社會極度不平靜之際，美國總統川普依然宣布多項反制大陸通過「港版國安法」措施，包括中止與世界衛生組織（WHO）的關係、撤銷香港特殊待遇等。大陸反應相對克制，似乎不想中了川普的計。

一名白人警察在逮捕黑人嫌犯時，用膝蓋壓制頸部近10分鐘，釀成死亡，旁觀民眾錄影上傳網路，引發軒然大波，多地爆發抗議種族歧視的示威遊行，黑人嫌犯哀求「我無法呼吸」的話，成為示威者呼喊的口號。

美國今年11月總統大選，3月分美國新冠疫情大爆發，美國政府處理失當，死亡人數突破10萬，經濟重挫，失業大增，諸多全國性民調，川普皆落後，種族衝突更讓他選情雪上加霜，只有全力攻擊中國這個「假想敵」，企圖移轉人民注意力。

過去有部美國電影《桃色風雲搖擺狗》（Wag the Dog），描述尋求連任的美國總統鬧出了性醜聞，為了挽救總統大選，找來危機處理專家「製造一場假戰爭」，來轉移媒體與公眾的注意力，終於順利連任。

面對美國霸權，鄧小平留下四句話：「善於守拙、決不當頭、韜光養晦、有所作為」，另一位最高領導江澤民也說過：「悶聲發大財」。勿中他人挑釁計謀，打穩根基，與更多國家開展友好關係，才是長遠之道。

新冠疫情讓大家發現，對外的民族主義，對內的種族主義，只會讓問題更加惡化，川普4年前靠著「築牆」的主張當選，如今等著看美國人是否願意把這一道道經貿之牆、邊境之牆拆除，如果他們發現這並無法帶來真正的安全。