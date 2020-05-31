政治風險是當前全球地緣政治風起雲湧中企業家們必須小心應對的功課，特別是夾在中美對抗浪潮中的台灣跨國企業。面對大陸全國人大通過「港版國安法」，美國總統川普宣布一連串的重大「政策反擊宣示」，蔡政府在許多政策上也樂於配合川普搶先下水，不惜孤注一擲。台積電赴美投資5奈米晶圓廠，就顯示了台灣企業在中美兩隻大象的爭鬥中左右為難的命運。

隨著近年地緣政治的尖銳對立，企業所面臨的政治風險也愈益敏感，對台商來說更是複雜。但政治風險是企業踩不得的地雷，可不能像蔡政府一樣只押單邊。

台灣企業在蔡英文總統第一屆任內所面臨的政治風險是1.0版，那時只是兩岸對峙的風險；第二屆任內所遭遇的將是2.0版，因為中國大陸和美國、歐洲、日本等大國的衝突都會增高，台灣企業的營運投資風險也跟著上升。

以小事大要靠柔軟和智慧，不能直線對撞硬著陸。北歐小國提供的解方是調和策略：首先是洞悉國際地緣政治的特性和結構，接著洞察個別國家在其中的地位和政府的政治、經濟和社會需求，企業再評估自己和各政府談判力量的大小，進而採取聯合、規避、同意或修正的策略，爭取有利優惠政策。

以台積電此次對美投資為例，亞利桑那州在上下游產業鏈和勞動條件上欠缺優勢，既然躲不開中美政治交鋒的炮火，台積電當然要爭取在賦稅和研發獎勵，以及技術和貿易管制方面獲得相對優惠，不能只有配合沒有競合。

政治風險最難處理的是敏感的政黨立場問題。國際政治遊戲的牌並不好打，特別是小國的企業，樹大容易招風，有時被打還不好還手，例如85度C、吳寶春麵包都曾挨過這種悶棍。今後的兩岸關係會愈來愈冷對抗，政府之間一旦有衝突，企業就很容易成為宣洩不爽情緒的出口。正當台海多事之秋，企業不能不在一些敏感的兩岸和政治議題上早做準備。

一場新冠肺炎疫情已經讓企業家們夠心煩了，國家之間的地緣衝突又讓他們無端捲入政治風險中，今年真是工商界難熬的歲月！

（作者為國家公益發展協進會理事長）