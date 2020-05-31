大法官會議791號解釋將家庭糾紛回歸「民事」程序，實屬正道。只是坊間簡化使用「通姦除罪」一詞，造成嚴重誤導。就審判實務上，原法條經常相反成為「通姦保護法」，常形成「一人可通姦」之荒謬判決，違背兩性平權；更養成黑心律師，走法律漏洞，利用「反法治」賺黑心錢。就法律一致性而言，791號解開了釋字554號與748號互打耳光的窘境。唯心理上會和「票據除罪」一樣，需要一段時間才會發現，公權力不要干預人民，反而能減少犯罪與紛爭。

天下事之出發點和結果相反，比比皆是，原《刑法》妨害家庭罪亦然。某位前立委就曾把妨害家庭罪轉型為已婚者的通姦保護法，結合配偶起訴自己的情侶通姦，本人更站上證人席，親自把情侶送進監牢。不但解決了「麻煩」，在勝訴後還可以要求賠償，回收過去的「投資」。如此前立委夫人就獲得愛情了嗎？保障了家庭嗎？還是反而把渣男的胃口愈養愈大了？

另有渣男發現女友想離開，就去向配偶「懺悔」，起訴女友，等同把女友看成性奴隸，竟還是由國家來擔任「性鎖鏈」。通姦如何由一人完成？法律必須基於事實，這類案件高比例違背事實。

妨害家庭是個問題，但卻是民事的問題，家務的問題、人性的問題與公共事務無關，不需要公權力介入，甚至強使單方受處罰、受委屈、受傷害，造成更大的不公平。

另外還有黑心律師，仗著惡法與犯罪集團設計仙人跳，專挑高社經地位者下手。有位上市公司董事長被設計和女業務員吃了頓飯，就被該女的丈夫與律師恐嚇。公司法務建議迎戰，但董事長選擇「寧可被勒索，也不上法院」，因為怕被指指點點。司法改革鐵漢黃世銘總長一上台就抓了3個貪腐的庭長，其一就是利用通姦法包庇仙人跳集團。

釋字554號是壓抑兩性平權，而748號卻開放多性平權，其扞格也終因791號解決了。可能仍有經濟與意志不獨立的女性誤以為可以依靠「通姦保護法」保家，正如在集權體制中，也有經濟與意志不獨立的人民會誤以為可以依靠獨裁者一樣。但唯有真正發於內心的熱情，與發揚個人獨立的精神，不受制於外，才能保家保國。

（作者為大學退休教師）