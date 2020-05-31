行政院為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，在雜亂無章地發了幾百億之後，面對社會輿論一再呼籲仿效各國發放現金，突然決定暫停經濟部規畫許久的「酷碰券」，準備於本周推出「買1000元換3000元」的振興券。

說穿了，這種「出錢買救濟」的紓困方式，與世界各國的作法大相逕庭，真是行政院無能拚經濟的最新鐵證。先不談它的經濟效果，這種做法就好像是對颱風、地震的受災戶提供「先付錢再領救濟金」的措施。

沒受災害影響的人民可能感覺普通，但是真正的災民會感覺是在傷口上撒鹽吧！行政院會端出這樣的政策想法，充分顯示坐在冷氣辦公室裡面的首長和幕僚們，完全沒有「人溺己溺」的心理狀態！

行政院把產物或健康保險上常見的自付額(deductible)，和公共政策上的移轉性支付，搞混了！前者是在「對價性」(quid pro quo)交易中防止道德危機的一種做法，後者雖然需要防弊，但接受移轉支付者不需要回報提供者。也就是說，後者不是買賣，政府實在不需要在救濟時加入「上下交相賊」的考量！

「付1000，領3000」，對於民眾來說，看起來好像跟直接領2000沒差別，其實差別可大了！以台灣公益彩券的威力彩為例，目前單注需付100元，單期頭獎金額可達6億元之多，而當期總獎金約為銷售金額之55%。如果財政部也依照振興券的做法，調整成「單注200、獎金加倍」，想想會發生什麼樣的災難？

公益彩券目前單注從25元到100元不等，之所以把單注金額設定成這麼低，就是考量許多人只想投入極少的金錢，來換取可能的中獎金額。原因在於，同樣是換取等量的金錢，投入的本金越少，人們會越喜歡。這樣的行為，正是諾貝爾經濟獎得主Arrow和Debreu對人類經濟行為的重大發現。

根據上述理論，對於人民而言，「買1000換3000」絕對不如「買500換2500」、「買100換2100」，當然更不如直接領2000！國發會主委好不容易換成了經濟學博士，請行政院好好聽龔博士把這個經濟學的原理說清楚，再來搞振興券吧！

振興券只能用在商圈、夜市、餐飲和藝文4大產業，不能用在網購上面，也就是說如果在這些方面消費不高的民眾，不會願意先出1000元去買抵用券。事實上本次疫情影響的產業更多，而經濟成長是所有產業交互作用的結果，單單刺激上述4個產業，產生的「乘數效果」絕對遠低於不限產業的振興措施。而解救4大產業，不就是要減少該等產業的失業、增加其受僱人員對整個經濟的消費嗎？那麼，不限產業的振興券不是彈性更大？行政院為什麼想不通呢？

行政院明知應該就各國的「直升機撒錢」拿香跟拜，但就是不想跟著馬英九去搞「消費券，所以才兜圈子搞這個「出錢買救濟金」的遊戲。如果真是為了這個可笑的面子問題，那麼行政院還是趕快回頭把先前的「酷碰券」搬出來，至少那是個比例性的從價(Ad Valorem)補貼，經濟效益的扭曲性比較小，只要配套措施完善，遠比先叫大家掏出1000，再給3000好多了。

（作者為開南大學財務金融系教授）