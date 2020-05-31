行政院將在近日公布振興券的實施細節，依據目前版本，每位國民先花1000元，換回3000元的振興券；而且不限用途，也有多種支付方式。

通常在兩種情況下，政府會發放現金。一是太平盛世，政府財源充沛，國庫滿盈，所以發送現金全民雨露均霑，共享福利。例如澳門由於賭埸營運良好，在2008年即實施「現金分享計畫」，直接發放現金給永久居民。另外則是經濟遭受重大衝擊採取的救急措施，例如在新冠肺炎蔓延全球下，目前包括台灣等近90個國家，在有條件及門檻下或是針對某特定行業發放現金，日本及新加坡等少數國家則是無限制對所有國民提供現金補貼。

發放現金最大的疑慮是民眾可能直接存起來，對經濟沒有貢獻，但卻是各國普遍使用的措施。主要是因為與以往金融風暴不同，新冠肺炎來得又急又猛，鎖國封城使得如運輸、旅館、餐飲，乃至於運動彩券等行業的營運立即停頓，連帶其員工收入血崩式下滑，甚至迅速歸零，所以必須以現金立即救援，現金不是為了去刺激額外消費，而是能夠滿足基本生活所需，解決燃眉之急。

至於發放振興券目的則不同，振興券是為促進消費，減緩經濟衰退幅度。基於此，振興券可以規定使用期限，例如台灣在2009年為因應美國次級房貸的金融風暴，對每位國民發放3600元消費券，當時規定使用期限為1年；再加上消費券最小面額為100元但不找零，有助於較大金額的消費。而且若是要達到立即刺激消費的效果，振興券還可將使用期限縮短。

其次，若是振興券及消費券只從事一般日常消費，例如繳學費、水電費，無法刺激額外的買氣，效果也會打折扣。所以商家必須推出具有吸引力的方案，才能達到刺激消費的效果。以2009年的消費券為例，當時許多商家為了要吸引消費者，推出只限使用消費券的優惠方案，一旦消費券的適用範圍多於現金的現象普及化，一般消費比例降低，政策就算成功了。

特別是未來消費者必須自掏腰包1000元取得振興券，所以商家更要推陳出新，來吸引顧客上門。因為顧客最在意的不是額外2000元的補貼，而是自付1000元帶來的價值及滿足感。

振興券另一成功關鍵是可以如同消費券重複使用。例如餐廳老闆收了客人的振興券，可以再去大賣場購物，如此循環使用振興券，發揮更大的流通效果，才能創造更多的價值。

綜合而言，振興券及消費券因為有使用期限，而且不能找零，所以功能低於現金，但卻有可能產生更大刺激消費的作用。不過無論是振興券或是消費券，絕非救命仙丹，可以使經濟立刻回溫；主要是在提振消費信心，減緩消費衰退幅度。所以振興券發行後，若可以如同當年發行消費券後，零售、餐飲及旅館衰退明顯減緩，就可以算是達到目的了。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）