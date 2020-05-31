2020年是庚子年，世界不僅不平靜，一年伊始簡直就是個災難的開端。毫無疑問的，美國總統川普是這場人類可能災難的始作俑者，最低程度也是個提油救火者，這緣自於他的無智、私心與傲慢。

美國的菁英有個共識，美國的全球霸權是不可以被威脅與挑戰的。面對「修昔底德陷阱」，誰威脅到美國，美國就必須預防性的遏制，以往對蘇聯是如此，曾經對日本、歐盟也是如此。美國菁英間的差別僅在於用什麼方式與強度來遏制對手。

川普是個無智、私心與傲慢的狂人，但他尋求連任的欲望與商人唯利是圖的個性，讓他還能技巧地向中國大陸索求他的私利，不至瘋狂。因此，他忽而聽信鷹派的建議，忽而選擇鴿派，或而鷹鴿策略並用。

近年來香港的動亂，特別是在去年的「反送中」運動時，有看到川普出來公開聲援嗎？不僅沒有，他還肯定過中國國家主席習近平。當時川普在意的是從美中貿易戰獲利，採用的是鷹鴿並用策略，香港只是工具。美國情報部門、NGO在幕後策動，讓香港亂，希望大陸也因而跟著亂，如此可「抽」大陸的底氣；美國政府則透過談判經貿、科技限制，期「壓」北京讓步。

歷史就是這麼偶然，新冠病毒的出現，讓美國經濟快速下滑，川普連任出現危機，讓川普徹底轉向鷹派。鷹派的思維可不只是遏制而已，而是要把中國大陸徹底弄死，他們對於中國大陸已不僅是歧見，而是以意識形態、政治體制不同為名的偏見，一種文明衝突下，自以為是「救世主」的邪見。

偏見、邪見一出，就不會有理性了，因此，胡亂甩鍋、刻意抹黑、找理由打架，就成為川普的作為模式。藉新冠病毒把中國大陸妖魔化、要把華為致於死地、在南海軍事示威誘使大陸動手，只要能讓大陸致命的事，川普都敢做，川普從狂人變成狂魔了。

香港與台灣原本是美、中各取所需的灰色地帶。美國需要香港以方便其全方位滲透大陸，需要台灣以掌握兩岸未來的話語權；中國大陸也需要一個灰色的香港以與西方全方位接軌，也認為若能與美國共管台灣，可確保台獨沒有任何可能。2020年這一切都變了。北京已了解到，在美國鷹派眼中，美國進行的已不是經貿戰、科技戰，而是要取中共政權老命的戰鬥。

因此，北京不再容許香港成為灰色地帶了，而要讓香港不再成為美國的滲透基地。《香港基本法》第23條的立法打破華府與北京最後的默契，從此雙方挑開來幹。

台灣也不再成為美、中之間的模糊地帶了。美國一連串的友台法案，本質上已成為美國可以用來操弄台灣、激怒北京的工具。外交部長吳釗燮等無知與傲慢地跟著美國叫囂辱罵北京的行為，更是蔡英文政府向美國表態忠心的表演。蔡英文等不接受「九二共識」，等於讓台獨勢力拒絕和平，兩岸沒有模糊空間了。蔡英文等民進黨人也犯了與川普同樣無智、私心與傲慢的錯誤。

當川普從狂成魔，把美中關係從利益、意識形態、體制的對抗，拉到生死對決時，蔡英文真的要小心了。當美中對決關係到中華民族偉大復興的「中國夢」會否破碎時，兩岸關係的本質就可能從中華民族的內部矛盾，變成是否為民族內奸的敵我矛盾。此時蔡英文如果仍然認為「我不是中國人」、堅決不放棄分離主義，而且百分之百靠邊美國、甘為打手，那蔡英文帶給台灣的，就不僅是危而是災了。

（作者為孫文學校總校長）