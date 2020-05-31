防疫期間不斷收攏人民政治權益、透過防疫特別條例管控言論自由，民進黨政府在蔡英文520就職典禮後再也不裝了，由法務部、交通部、警政署、中選會等中央部會全力政策性針對罷韓進行追剿，以奪取高雄市政府、罷免市長韓國瑜為目標的「罷韓國家隊」完整出列。 在高雄推動罷免投票的團體送禮賄選、威脅利誘手法時有所聞，但在民進黨完全執政的一黨專政現勢下，沒有更多的新鮮事，至今也沒有一個高雄民進黨的自己人會被法辦。尤有甚者，若一旦鬥垮了韓，民進黨和許多不肖媒體應聲蟲的利益共同體完勝，標案百發百中的好日子又回來了，這甜美果實，想必讓他們想著都不禁偷偷興奮起來了…。

罷韓這個純屬炒作出來的清算鬥爭議題，在總統大選期間已經讓蔡英文陣營獲利了結，本該在總統大選結果底定後罷手，回歸國家長治久安的基本面。然而民進黨不但不思國家人民情感，反而希望在蔡英文連任後將罷韓進行到底，說穿了就是希冀擴大戰果的「順手牽羊」，此一宵小行徑嚴重傷害期待民主政治的民心，也使得彷彿被上了枷鎖的在野黨窒息，就像日前被美國野蠻警察強壓在膝蓋下的黑人民眾呼喊「I can't breathe!(我不能呼吸)」的悲劇，台灣政壇活生生正上演一場政治霸凌。

這幾個月來，高雄坊間不分朝野流傳最廣的一句耳語就是「阿舅要回來了!」，「阿舅」指的似乎是前高雄市長陳菊的胞弟陳武進。他是高雄黑白兩道公認的「地下市長」，當今警政署長陳家欽在高雄時與陳菊姐弟的交情如膠似漆也是公認的。

罷韓國家隊中，對高雄最具實質影響力的就屬陳家欽。他日前毫無事證就誣指罷韓投票有「黑道監票」，其淪為政權打手的行徑不但使得輿論譁然，更讓民眾認清「阿舅要回來了」這句耳語背後有「政策利多」的作手介入。

陳家欽的從警生涯中，公私行徑都頗受爭議，更一度讓基層員警聯名抗議，但因為層峰的關愛力挺，就算明著跟內政部長惡鬥也文風不動，可見民進黨對於照顧核心利益的用心與堅持，聽憑這種人掌握司法警察大軍，好處自然妙不可言。或許你會說這是民主之恥，不過這群民主之賊就是把粗鄙當教養，篤信「卑鄙是卑鄙的通行證」，管你韓國瑜是否做了過去20年民進黨做不到的高雄建設，打砸搶才是他們身為掠食動物的本性。

即便民進黨又把高雄逮回去當禁臠，那些因為相信他們卻被支配的選民，究竟能獲得什麼?撇開官商勾結的不好說，不外就是過去20多年無限迴圈的沉淪與越來越不敢期待的明天?台灣的民主現況極其不堪的上演著政客「騙完選票騙鈔票」，流暢展現「台灣價值」的基本動作，在「罷韓國家隊」的親身演示後，還看不懂就別說你愛台灣。

（作者為資深媒體人）