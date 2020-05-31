近日政壇有3個話題，放到一起思考很有趣。陳佩琪臉書批陳時中，顯得有脈絡可循。

第一個話題是罷韓案，周六高雄罷韓造勢成功，看來綠營勝券在握。不過罷免是負面投票，藍、綠基本盤以外的選民有無投票意願，才是過關與否的關鍵，沉默的中立選民恐怕要到當天才會表態。

第二是罷柯，這是罷韓造勢成功引發的漣漪效應，原來罷免案可以練兵。2018年民進黨在高雄大挫敗，罷韓案卻讓民進黨迅速復活，創造罷免練兵的新模式。台北市不是民進黨的地盤，藉罷免柯文哲提前練兵，為2024市長及市議員選舉熱身，是一步好棋。

綠營媒體圈開始討論罷柯的可能性，去年總統大選活動期間，柯文哲受傷不輕，近期所有民調數據都顯示，他的支持度明顯降低，市政滿意度也敬陪末座，而民眾黨人事糾紛不斷，在立法院也沒有突出的表現，柯文哲勢弱，打柯不必太擔心民意反彈。

第三個話題是陳時中，新冠疫情造就這位新人氣王，於疫情舒緩後，他並未回到衛福部專業領域，為社會福利業務籌謀策畫，卻四處趴趴走博新聞，清楚流露出參選的意圖。

不需要大驚小怪，陳時中不是專業官僚，他在2000年就曾經號召200位牙醫加入民進黨挺扁，但始終在政治外圍行走，一旦有幸成為政治偶像，想把人氣化為選票，厚植政治力量，合情合理。

他的人氣已超越藍綠界限，應該是幫民進黨搶下台北市江山最可能的人選，但台北市畢竟不是民進黨的主場，藉操作罷柯練兵，是合理的戰略規畫，因而綠營出現罷柯的討論。

陳時中能否長保超越藍綠的高人氣，還要看他的政治火候，媒體造神容，但毀神更快，屆時他還能不能維持高人氣，將受到檢驗。陳佩琪洞察先機，在臉書「逆時鐘」，批評防疫指揮中心的一些決策，是防守方先挑起陳時中與柯文哲這場戰火嗎？