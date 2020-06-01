迨李代總統潛逃，重慶外圍之戰失利，秦嶺大巴山已失防守意義。十一月十八日奉國防部戍巧電：「彭水昨已陷匪，形勢緊急，務望貴部主力於十日內轉進成都平原。」於是先生令秦嶺、鳳縣東西之守軍酌留三十八軍掩護外，主力於二十五日夜撤向寧強，東江口之八十四師二十二日夜已先行南撤，安康之九十八軍於二十四日夜轉向城口、萬源撤退，原守大巴山之六十九軍、七十六軍、秦嶺之三十軍仍在原地掩護（此三軍連年損耗，僅各有一師兵力，四川新兵始終未能接到補充），然後隨主力行動跟進。其餘第三軍、十七軍、二十七軍、三十六軍、九十軍計有五個軍十六個師的番號，急進成都平原集中，與共軍決戰。

各部隊陸續撤離防線

西安綏靖公署人員，於二十九日由漢中車運綿陽，先生乘飛機至廣漢轉至綿陽，三十日至成都晉謁總裁，自此每日陪侍在側。

十二月一日，綏署工作人員到達成都，駐南門外空軍機械學校，附近各部隊陸續撤離防線，向成都集中。二日彭德懷十八、十九兩兵團已向我秦嶺之三十八軍襲擊，一部於五日進踞漢中，三十八軍節節抵抗至摩天嶺之線，遂被優勢共軍所圍攻，軍長李振西率部突圍後於四川茂縣被俘。

川南之敵陷重慶後，中共劉伯承第三兵團、第五兵團及林彪之四十七軍、五十軍已分道西犯，主力竄抵安居、銅梁、隆昌，一部進犯內江、潼南。我二十七軍於十二月一日抵達內江，是夜在內江、榮縣、樂山之 阻擋共軍第三兵團西進，並掩護重慶撤退人員物資前往成都。

十二月六日，駐瀘縣宜賓間之七十二軍共諜郭汝瑰叛變投共，共軍即西攻樂山，我三十一師遂側背受敵，甫到成都第三軍之三三五師，即運樂山增援，第三軍之主力於六日到達成都後，奉命擔任成都防守，第三軍軍長盛文兼任成都防衛總司令，余錦源、嚴嘯虎（原為成都警備司令）為副司令，曾擴情為政治部主任，第三軍副軍長沈開樾兼任防衛總部參謀長。時成都市內木柵林立，謠言蠡起，附逆份子公然明目張膽歛錢歡迎共軍，名曰應變費。而劉文輝在城南武侯祠駐有獨立旅聶文清部九百餘人，其新玉紗街住宅，匿有便衣兵三百餘人，武裝官兵五百餘人，建國中學有劉之舊部二十四軍一三七師周桂山部近千人，城北昭覺寺及城內上下打銅街一帶，駐有鄧錫侯之九十五軍黃隱部三千餘人，並勾結民眾自衛隊等密謀劫持總裁，佔領成都以應共軍之入城。

第三軍任成都防衛後，首先拆除交通要道上各軍自行劃界勢力之木柵，嚴禁謠言，管制散兵游勇嚴加戒備。

此時桂林已於十一月二十二日失守，十二月六日共軍陷南寧，白崇禧放棄大陸作戰，將華中剿共總部移撤海南島之海口，國軍主力無人指揮，由黃杰率領，退入越南。

十二月七日行政院改組西南長官公署，任命顧祝同為西南軍政長官，先生任副長官，羅列仍代參謀長，西安綏靖公署撤銷，先生仍以原西安綏署人員接充西南長官公署，至於陝甘邊區綏靖公署，改由楊森代理。十二月十日下午，先生與盛文總司令恭送總裁離蓉赴台，先生日記云：「上午九時晉謁總裁，以昆明事變，劉文輝同謀為慮。」十一時半再謁總裁，問：「余是否留蓉，或即返台？」答以早返台為是，下午一時至鳳凰山機場恭送。

我空運西昌之第一師第二團朱光祖部抵西昌後，即據守機場周圍各要點，等待後續主力之到達。自劉文輝於總裁離蓉即發表通電叛國後，其在西昌所屬逆部伍培英，陰謀襲擊朱團，朱團長得報後，嚴行戒備，先生命其必要時得獨斷採行攻擊，以求自衛。於是朱光祖團長乘其未發，乃於十二月十二日夜，襲破伍培英師部，伍即率其殘匪狼狽向禮州及雅安而去。

伍培英為劉文輝之婿，久居西昌，無惡不作，賀國光主任每優容之，仍不悛改，西昌人民見其敗竄，莫不額手稱慶。事聞，先生嘉慰朱團長云：「此次第二團以不滿七百人之兵力，居然擊退十倍於我之叛敵，重奠西昌，力挽危局，其堅貞勇敢忠憤強悍之情，堪為軍人之表率，深感榮譽，除請將貴團擴編為兩個團之師之外，並犒賞四千元，敬以欣幸之忱，奉祝勝利」。

十二月十四日，先生命盛總司令解決武侯祠及建國中學之獨立旅及一三七師叛部，旅長聶文清被捕，上下打銅街之九十五軍全部繳械。並在劉文輝住宅搜出武器、彈藥、鴉片及不法文件多種，自是通共者皆不敢動，成都市粗告安謐。十五日奉顧長官令，將所擄人員及槍械發還鄧錫侯，並令其移駐灌、茂各縣。

疾風勁草 義薄雲天

西康省為西川軍閥劉文輝久踞之地，其婿伍培英率一師兵力駐西昌，橫征暴斂，廣事搜括，更令居民廣植罌粟，以販賣煙土為主要財源，奢侈淫樂，霸稱土皇。三十九年局勢急變，即隨風轉舵，通電歡迎共軍解放西康，並迫西康行營主任兼省主席賀國光簽名投降，為賀所拒。後聞第一師空運一個團抵西昌（名為二營實際兵力只有四個連），初不為意，後集結其三團兵力，欲圍攻機場，第一師第二團團長朱光祖察其陰謀，立即指揮四連之眾（番號仍為二個營），向其師部進擊，將其一師之眾擊潰。伍培英之部，平時既無訓練，烏合相聚，分駐各地，皆以欺壓人民為能，從未經過作戰，?遭國軍進攻，即四向逃竄。

自先生到達西昌後，重整軍伍，伍培英始遁入夷區。三十九年三月二十六日。先生接奉蔣公手令：「將部隊交給第五兵團司令胡長青，西南長官公署人員隨機轉進海口來台。」先生無意捨棄部屬而離西昌，反而請秘書長趙龍文率西南長官公署人員隨機往海口，且舉杯為其送行，祝福愉快。並託其將十年來之日記帶回台灣。當時趙龍文以大義面陳，誠訴再四，時已至二十七日凌晨三時，先生始終不允，此時共軍之進攻戰報已三度傳入。參謀長羅列，再以沉毅低沉語音，起而陳言：

「當年漢高祖滎陽被圍，假如沒有紀信代死，以後的歷史可能就沒有漢民族了，現在情況已如此，我們犧牲，於反共大業不致有何影響，先生你犧牲了，將來這七萬學生，三萬多幹部，誰能起來號召？誰能起來領導？將來我們化整為零在敵後武力，誰能繼續指揮？領袖對先生如此愛護，如今又如此需要你前去襄助，先生又如何可以棄領袖而犧牲，我已籌思至再，願作紀信，務請先生以反共前途為重，接受領袖命令。我們早就決定犧牲，如果先生抗命而不離去，對國家領袖作無益之犧牲，則我們將自殺以明心志。」（待續）