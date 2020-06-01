無色覺醒》 賴岳謙：中俄深化戰略協作！抗美同盟逐漸形成？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第642集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「中俄深化戰略協作！抗美同盟逐漸形成？」

近日中國大陸外長王毅在13屆全國人大新聞發布記者會上，就疫期的中俄關係表示，兩方在抗疫期間相互支持、仗義執言，不僅體現中俄高水平的戰略合作，也印證了雙邊關係為政治病毒攻不破的堡壘。同時也樂觀道，兩國共同抗疫的經歷將在疫後轉化為兩國關係升級的動力。

其實，從滿清時代到中共建政時期不乏有中俄不信任且相互對峙的情形。偶有對峙的情況也是到鄧小平當政後，才開始有所緩和。最近一份民調指出，俄國民眾對中國大陸的信任程度大大的領先歐美國家。也就是說，現今俄國的民眾更願意同中國大陸往來，兩國近年關係冰釋可見一斑。

事實上，美國總統川普也希望改善美俄之間的僵局。不過由於剛上任就陷「通俄門」醜聞，引發國內反俄派系疑慮，川普對俄的舉措也不得不受到制約。要知道，對華府的鷹派來說，俄羅斯一直被定位為最大的軍事威脅國。也因如此，美國常藉機採取經濟制裁等嚴厲的作為以抑制俄國壯大的氣燄。

可想而知，對於身處俄對立面的烏克蘭也會獲得美國背後的支助。以2014年2月政變為例，縱使起初歐洲與俄國居中協調促使烏國兩派簽了協議，但隨後反對派還是不顧合約內容發動政變推翻了原烏國政府，而此舉無疑也是得到了美歐的默許。烏國在政變後，也順勢分裂成了東烏克蘭與西烏克蘭。

由於歐美欲表達支持西烏克蘭的立場，聯合對抗俄國撐腰的東烏克蘭。甚至大動作對俄國實施經濟制裁，讓俄國的石油與天然氣無法順利出口。幸虧中國大陸適時的伸出援手，填補俄國出口的損失且擴大對俄進口原物料等，才減緩了俄國受經濟制裁的衝擊。

隨著中俄關係更加深化，除了能讓俄國軍事重心轉向大西洋地帶，也能讓中國大陸將時間精力置於太平洋戰力的佈署。也就說，俄國與中國將分別在大西洋與太平洋掌有更大的軍力優勢。而在美軍戰力相對分散下，中俄之舉當然將威脅到臨近歐美國家及亞太的日韓等美國同盟。也就表示，若未來歐洲國家或日韓等地仍要對美馬首是瞻，恐將自己無端捲入紛爭當中……更多分析請看影片解說！