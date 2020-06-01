蔡總統第2任期準備主打經濟牌，就職演說幾乎2/3篇幅給了產業發展，承諾在全球經濟劇烈變動中，政府將全力維持穩定成長。不幸的是，新冠疫情衝擊下，全球經濟受到重創，中美博弈更為劇烈，川普政府有意和中國經濟脫鉤，未來4年兩岸關係很難樂觀。過去30年兩岸經濟關係愈來愈緊密，一旦被美國拖著走，失去和大陸合作的空間，很難想像後果如何。

1987年台灣開放民眾赴大陸探親，經貿活動之門同時打開，兩岸經濟關係迅速升溫。90年代開放對大陸間接投資，並開放將近半數產品從大陸進口，兩岸經貿依存度漸升。馬英九時代兩岸經貿關係進入最佳發展期，海基會與海協會建立制度性溝通管道，先後簽署23項協議及兩項共同聲明，其中包括《海峽兩岸經濟合作架構協定》（ECFA）。但2014年太陽花運動讓兩岸經合願景戛然而止，兩岸形塑共同市場，做大蛋糕的設想，只端出ECFA「前菜」就中斷。過去4年民進黨政府的冷凍策略，讓兩岸經貿合作更裹足不前。

兩岸經貿合作對台灣經濟成長貢獻重大，台灣是淺碟型經濟體，地狹人稠資源有限，高度依賴外貿。兩岸經合30多年，大陸逐漸成為台灣最大的出口與投資地，也是最大的順差來源地。台商在陸投資，帶動了對大陸中間財的出口，創造就業機會與外匯收入。截至2019年底，台灣有74.5%上市櫃企業赴大陸投資，累積匯回金額占原始投資比例從2012年的8.9%提高到2019年的19.5%。兩岸文化血緣相連、大陸市場龐大、台灣近水樓台等因素，決定了兩岸經濟聯繫的密切性。資本向來逐利，用腳投票，兩岸經貿合作帶來的好，資本心知肚明。

台商赴陸投資，從早期勞動密集型傳統產業，到資通訊電子產業，再到服務業，歷經多次轉型，承接和轉移過程中，台灣產業不斷升級，是大陸龐大的市場與消費力，幫助了台灣企業實現自創品牌及產業升級。台灣6成左右對外投資投向了大陸，一直以來，大陸都是台商投資的首選目的地，大陸台商既是兩岸經貿交流合作的貢獻者，也是受益者。富士康、統一、旺旺等企業，逐漸從中小企業發展成兩岸，甚至全世界的佼佼者。

兩岸經貿合作絕非僅是企業的事，個別民眾也從中獲利。2005年起大陸陸續實施數百項惠台舉措，對原產台灣的鳳梨等15種水果實施進口零關稅措施；ECFA下石斑魚的年產量從此前的4000噸成長至2萬噸，帶給農漁民更多實際收益。大陸遊客赴台觀光旅遊從2008年後爆發式增長，一度高居境外入境人數第1位，旅遊業及相關服務業都獲得諸多實惠。

從經驗可以印證，兩岸緊密的經貿關係，是牽引台灣走出動盪與危機的火車頭。2008年全球金融危機下，台灣經濟成長率只有0.73%，2009年跌至負1.81%。2010年得以絕地反彈上升至10.72%，動能來自馬政府與大陸協商成功，全面開啟三通、開放陸客觀光並簽署ECFA，取得早收清單承諾，主力產品輸出大陸稅負減輕等一系列開放合作。

對台灣而言，兩岸經貿是經濟成長的重要動力；對大陸而言，兩岸經貿是促成經濟現代化發展的重要引力。在美國全面打壓華為等大陸高科技企業的情境下，像台積電這樣的台灣企業，對大陸的重要將更突顯。

疫情後全球產業及價值鏈勢必重構，將更趨向扁平化和地區化，國際多邊經貿規則將隨之變革，一個新的經濟全球化或將來臨。疫情期間，東協與大陸合作不降反升，已躍居大陸第一大交易夥伴，RCEP、CPTPP及中日韓FTA等區域自貿磋商正加緊進行，台灣若不能加入，高關稅將對台灣企業造成沉重的壓力。

面對全球大變局，兩岸領導人都需要格外冷靜，台灣要優先發展經濟，大陸要實現脫貧完成民族復興夢，台灣脫離不了大陸影響力，那麼，就應改變只有美國的思維，對陸釋出善意，從兩岸經貿入手，讓已簽署的《兩岸服貿協定》生效，並創造條件展開貨貿談判，拼出完整的兩岸經合圖景，大陸也應該有新思維，台獨在台灣只是議題，至少未來4年看不到實現的可能，反獨不要妨礙經合。

兩岸520前後的「隔空」喊話顯示，雙方對兩岸現狀的維持似有默契，經濟是兩岸最有效的連結劑，關鍵時刻更需要領導人的判斷與決斷力。