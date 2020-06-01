美國總統川普就「港版國安法」制裁大陸，雷大雨小，其實並非川普軟弱，而是客觀條件他無法強硬，他不可能一方面在國際退群，另方面又要組反中聯盟，更深層的原因，則是中美綜合國力正異位當中。

美國宣布制裁方案後，如同《環球時報》所說，北京完全無視這些措施。因為美國的決定，根本上影響不了香港的自由港地位，美國從香港長年賺取貿易順差，是其全球貿易夥伴中最高的；若美國膽敢在香港服務業及投資等其他方面施加制裁，反而是香港的1300間美國企業會受到打擊。

想找國際聲援，英國口頭支持、德國直接拒絕、法國不理不睬、澳洲無動於衷，在這種情況下，中國根本不用推出任何反制美國措施。美國國內不乏批評川普的制裁方案過於軟弱，其實不是太軟，而是川普別無選擇，這個頭號強國的國力，正逐漸流失中。打從一上台，川普就不奉行國際合作主義，讓美國在國際社會的話語權下降，他完全不先看大陸怎麼做，就是使勁打壓，期間大陸國家主席習近平修憲廢除任期制、抵住美國貿易戰、率領大陸成功抗擊疫情、今年底可完成全面小康，大陸的戰略定力，完全不受影響。

川普在國際上不守信，只想享受老大哥權利，不擔任何責任，國際友人紛紛走避，只有民進黨政府一路尾隨，問題是他就任至今，跟前任總統比，到底是愛台還是害台？最明顯的就是世衛，美國不幫助台灣加入，最後自己從世衛走人，到底誰才是冤大頭？