大陸人大制定「香港版國安法」，台灣、美國、日本等相關國家事前一無所知，應對顯得措手不及，台灣更是尷尬，陸委會拖至次日才做出評論，蔡英文總統最初回應所釋放的訊號十分混亂，讓香港民眾猛喝倒采。顯然，台北與華盛頓對大陸的情報蒐集與政治情勢判斷出了問題。

尤其是外交部長吳釗燮在接受美國媒體專訪時表示，北京在針對香港制定國安法條後，下一步就將對台動武，但國防部副部長張哲平立刻在立法院否認了這個說法。可是陸委會主委陳明通又對外表示，大陸將修訂對台動武條件，也有匿名國安人士對媒體放話，稱大陸國家主席習近平將在兩會後針對台灣發表「地動山搖」性質的言論，並表示全球強權將聯合周邊國家，對北京提出軍事制裁行動或言論，事後證明完全錯誤。看來，民進黨政府不是不能精準掌握資訊，官員各說各話，就是有意製造戰爭危機，讓戰爭流言四處傳播。

無論如何，民進黨政府國安團隊事前錯失情報，渾然不知大陸閃電式的立法計畫，未曾提出任何預警通報，恍然大悟後卻到處預告戰爭危機，令人不得不懷疑其用心。選戰期間綠營執政團隊不斷藉由販賣亡國感謀取選票，選後若仍是食髓知味，依舊打算故技重施，運用烏賊戰來規避現實挑戰，只會讓情勢雪上加霜，無法對管控危機、紓解壓力產生任何正面的效用。

社會大眾應理性思考，而非感性地任人操弄；更期待國人能夠以福爾摩斯辦案方式，掌握案發現場事態後，首先思考「誰將因此獲利？誰將因此受害？」唯有經過邏輯推論，才能夠真正理解，為何會有人刻意透過放話，來塑造戰爭威脅的社會氛圍；也才能夠理解，以假設、驚恐的危機掩蓋情報漏失真正危機的心機。

依據北京最近一連串針對台灣所宣示的政策，和平統一基調並未改變，一個中國原則繼續堅持，九二共識仍然信守無疑，同時鼓勵兩岸交流促進融合發展，更是未來努力的指導方針。簡言之，基本政策並未改變，但對美台聯手挑戰一中原則產生戒心，針對香港社會動亂局勢，運用積極手段制定應對法條，與在必要時針對台獨動用武力並無任何因果關係。把警告推動台獨惹火上身曲解成北京即將對台動武，更是存心欺騙，混淆視聽。

兩岸情勢相當緊張，但到目前為止，北京尚且無意對台動武，但擦槍走火讓情勢失控的可能性卻必須慎防。兩岸軍力急遽失衡，弱勢一方卻胡亂放話，存心火上加油，豈非是在彈藥庫內燃菸點火，罔顧形勢，愚昧至極，難道政府國安團隊真的認為引發戰端符合國家利益？

香港情勢產生爆炸性發展後，國安團隊未曾集會研商情勢發展，不但在應對策略上不能夠「從一定之方針，取一定之原則」，甚至連個對外發言口徑都未曾統一，搞到各項發言立場不一。外交首長不主管軍事動態情報蒐集，卻輕率對外發出戰爭預測，反而真正負責以戰爭手段維護國家安全的國防首長態度審慎，僅表達情勢嚴峻，相對合宜地表示做最壞打算、最好準備，並未胡亂恐嚇國人。

國家安全應該是一個有機的團隊，沒有個人、只有團隊，個人必須受到節制，有為有守，嚴謹守分，進退有方，舉止有節，否則各擁山頭、各行其是，講得難聽些就是散兵游勇，怎有可能以像樣陣勢各自發揮所長，分別善盡其分，迎接挑戰？樂團若無指揮已經是會荒腔走板，假若連個共同樂譜都付之闕如，所奏樂曲必然是毫無章法，不忍卒聞。

新任國家安全會議祕書長顧立雄，發布新職時已經被社會質疑缺乏專業素養，香港變局對國家安全造成嚴重衝擊，觀察國安會因應變局的表現，顯然未發揮整合功能、適時提出應對策略與原則，坐令首長發言立場與狀況判斷相互矛盾。

維護國家安全，不能靠口號；解決現實挑戰，更不能靠迷幻藥，讓國安團隊成為一個沒有個人的有機體，整合個別資源，發揮集體智慧，是蔡英文總統在全球政經情勢陷入前所未見的混亂、國家安全危疑不安之際，最重要的任務！