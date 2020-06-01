台灣人所說的「北韓」、大陸人說的「朝鮮」，對於兩岸青年來說都是陌生的國度。最近隨著防疫期間看熱播韓劇《愛的迫降》，讓我想起某次有幸參與北京清華大學舉辦的丹東─平壤的火車之旅，整團都是研究東北亞區域研究的清華學生，只有我是台灣身分，帶團老師出團前囑咐我：

「沒事兒，機會難得，整團都是自己人，難得可以看看朝鮮的發展，出門還是得相互照應，避免單獨出行！」

在丹東即將出中國海關之前，我們才拿到導遊給予前往朝鮮的簽證，此乃一張有編號，蓋有朝鮮官方的印章，以及有朝方審核人員簽字的紙片。與其說是簽證，不如更準確地稱之為遊客卡，讓我拿到後嘖嘖稱奇，心理想：酷喔，終於要入境神祕的北韓。

在火車上導遊就提醒團員，入境之後手錶、手機要調整時間，以前朝鮮和北京是同一標準時間，但平壤最近修正時區時間，標準時間與南韓一致。

平壤時間的變化

導遊接著繼續說：朝鮮變更了自己的標準時間，以東9區標準時間為準，這一時間與南韓相同，比此前的平壤時間提前30分鐘，比北京時間提前一小時。

其實，朝鮮這次調整時間離上一次調整還不到三年時間。2015年8月15日，朝鮮宣布為了迎接祖國解放70周年，清除日本殖民統治影響，改用東8.5區標準時間，並命名為「平壤時間」，棄用原來一直使用的東9區時間，8月15日正好是日本無條件投降的紀念日。此政令在敘述這一舉動的背景時，稱邪惡的日本帝國主義，曾實施朝鮮民族抹殺政策，踐踏朝鮮歷史和文化，剝奪朝鮮標準時間。

因此，當時設立「平壤時間」是對日本殖民統治罪行的清算。朝鮮半島夾在東8區和東9區之間，再加上朝鮮半島民族情緒一直非常濃，因此在調整標準時間這一方面，北韓與南韓雙方有著類似的歷史，希望通過調整標準時間來展示民族自主。

隨團老師在火車上和我說道：台灣在日本殖民時期，也是配合日本的時區，對日抗戰結束後台灣光復，隨即也改回與中國一樣的時區。我尷尬地說：是的，不過我們叫中原標準時間（UTC+8），不是北京標準時間，香港說他們是香港標準時間、澳門說他們是澳門標準時間，整團聽著顯現會心的一笑。

列車盤查與安檢

當列車駛出丹東，經過鴨綠江，不到5分鐘就抵達朝鮮境內到達新義州，海關人員此時上來一件件檢查乘客的行李，每個人都交出自己的相機、手機，打開行李箱，他仔細查看你行李箱里的物品，翻看你的書籍，檢查相機是否有GPS功能。

海關在關心什麼，朝鮮在防備什麼，對團員來說都太神祕了，當隨團老師和導遊向海關表示我們是學術參訪團，海關人員就減少行李檢查的動作，專心地翻閱我們的證件，但這場事的安檢耗費快一個小時。

導遊表示海關努力盤查，是怕境外人員攜帶過多商品去國境內販賣，並且要杜絕走私。隨著嚴肅安檢的結束，列車終於緩緩離開新義州向平壤駛去。

在開往的平壤的路途中，我注意到列車上的朝鮮人，他們穿著乾淨整潔的衣服，男性大多正裝皮鞋，提著行李箱，女性也時尚靚麗，提著各類包包，整體來說樸素帶著拘謹。列車停站會讓乘客下車至月台透氣，女販售員推著銷售商品的小推車，推車里除了有朝鮮人參和高粱酒以外，還有來自日本、新加坡，甚至泰國的飲料和零食。

上車之後，導遊跟我們說：這些朝鮮人可以說是特權階層了，有機會在境外進行貿易或者生活的機會。我在列車上不時望向窗外，都是平整的土地、車輛行駛的公路、樓層不高的樓房、被粉刷的農村房屋，路上行人普遍騎著腳踏車，腳踏車攜帶各種物品，民眾穿著簡單樸素，沿途拼湊，在我腦海裡勾勒平壤的世界究竟為何。

來到傳說中的平壤

終於抵達了平壤，平壤有一條統一大街，我們就被帶到平壤市中心的勝利大街散步，終於來到傳說中的平壤。

道路兩邊是剛粉刷完的高樓，這些高樓大多建於1990年代，外觀上看起來很新，因為每年固定的期間官方固定都會來粉刷一次，街上的標語都是歌頌領導者與黨的功德，但是路上看不見什麼書店，賣給觀光客的書籍都是政府的政治宣傳刊物。

按導遊的說法，這條大街連結了平壤和朝韓邊境的非軍事區，可以直指首爾。我們在平壤的優先行程是逛朝鮮的國家博物館，博物館裡的勞動黨雕塑竟然是LED燈，有旅客到時就會自動地亮起。這是一個由一把鐮刀、一把錘子和一支毛筆組成的雕像，代表著農民、工人和知識分子。

相較於中國大陸，朝鮮的政治現狀更有濃郁的社會主義氣氛，朝鮮目前的市場化程度已經超過中國大陸上世紀的80年代，但經濟發展特徵處於封閉且國際有限禁運的影響。

後悔沒買平壤手機

實際上平壤民眾的生活究竟為何？我發現朝鮮的房子基本上都是免費的，坐車有車票，吃飯有糧票、禁止穿牛仔褲，平壤市民有自己組裝的手機，但通常只能用來打電話，網路功能較不顯著。不過，平壤的夜晚時常停電，供外賓入住的特級酒店時常停電，但供電恢復速度也是很快。停電對於北京清華的學生來說見怪不怪，清華園也時常會停電，學生都練就停電時進行學習或研究的本領。

離開平壤之後，讓清華團員在車上討論最後悔的事，竟然沒有買一隻當地組裝的手機，無法窺探平壤民眾手機裡的世界。

（林士清／走過兩岸清華的台灣人）