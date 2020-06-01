行政院長蘇貞昌上周末到興建中的高雄榮民總醫院屏東分院視察，為了停車場數量狂電高榮院長林曜祥，展現十足電火球威力，只是堂堂行政院長為了停車位發飆，究竟是耍官威，還是苦民所苦？外界心知肚明。

蘇貞昌說自己關心停車位數量，是因為他載媽媽去台大醫院看病的時候，停車位一位難求。而據林曜祥所言，分院有1408員工、1276床，共678個停車位，如此數量怎麼可能讓員工、病人和探病使用充足？

蘇揆可能沒時間上網查，台大醫院訪客停車位也只有604個，以台大的規模和屏東高榮分院相比，這樣停車位夠嗎？更何況林曜祥是國內頭頸癌診治專家，新冠肺炎疫情之初才接掌高榮，因高規格防堵疫情而被視為防疫英雄。

難怪蘇揆此舉被台北市議員羅智強解讀為「貞昌舞劍，意在時中」，意指醫院申設是衛福部同意的，分院動工6個月，蘇揆此刻演這場戲，是要告訴外界他比陳時中行。

不僅於此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪也在臉書發文質疑疫情指揮中心的相關防疫作為，頗有「佩琪舞劍，意在時中」之味，但和蘇揆飆罵不同，陳係就其醫學專業提看法，直指陳時中防疫政治學太過頭。

尤其她點破通報世界衛生組織的電子郵件，根本是接獲武漢發布訊息後，去電向世衛要更多的訊息，甚至用病毒學角度駁斥指揮中心起源地的病毒較毒的理論，這些說法也獲公衛專家支持，並非無的放矢。

無論是設停車位還是防疫，都是專業問題，須由專業人士透過科學方法規畫決定，政府部門分層負責，分工合作，只是，政治凌駕專業，大院長管起芝麻綠豆事，就像口罩和紓困之亂，那就是官僚了。