6月鳳凰花開，許多的畢業生就要離開熟悉的校園、同學師友，有些感傷，但這也是人生新的開始，有人選擇踏入職場工作，也有人繼續升學，不論其生涯規畫為何，往前走總是充滿期待。但是教育部最新資料顯示，107學年度高中應屆畢業生23.1萬人，有1.3萬人未升學、未就業，其中6000人是選擇補習準備重考，比103學年度增加1倍。這些恐怕就被歸類成「原地踏步」。

究其原因，教育部表示，觀察近5年資料，由於高教普及化，普通科和綜合高中畢業生越來越重視學校或科系的選擇，因此選擇補習重考的占比也漸增。另外，我們也看到在大學出現新現象：大學休學重考學生劇增。因為有太多學子申請入學或指考被分發後都是心懷怨懟，懷抱遺珠之憾，在不能認命下都休學加入重考戰局。

然而補習班的生活，很辛苦。雖然有不少人經過補習班一段時間的奮鬥，功力大增，也考上心目中的大學、理想的科系。但也有不少人，重考進步有限，浪費人生1年的大好光陰。如何權衡是否重考的決策？

經濟學是教人如何做選擇的科學。基本上就是需要做成本效益分析，如果預期效益大過預期成本，就可以放心地去做。如果預期效益小於預期成本，就不要去進行。

一般人想到的成本是會計成本，就是付給補習班的學雜費及1年的生活費用。但經濟學更深入的考量是機會成本，那其實是人生退休前少1年工作的收入。這常是遠大於會計成本的。當然如果藉此1年的折磨是如孟子所言：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」也就是經此修練，功力大增，考上更好的科系，也培養更好的能力，一輩子的職業報酬大幅提升，那重考當然值得。

可是，現在的考試制度恐不好預期。以前的聯考，再累積1年的實力，容易有進步，錄取志願可以大幅向前。但是當今不論是推甄的學測或是指考，社會普遍認為鑑別度不夠。這一方面是學測題目難度有限，二方面是舉才的制度設計有問題，這些在我過去的中時專欄中談過，例如〈學測求公平，15級分制已不夠用〉、〈戳破學測15級分制的國王新衣〉都已經敘述過問題所在。因此造成考生高低成績拉不開，例如今年數學滿級分超多，達到14489人。而且經常1個級距上萬人，可能不小心多錯1題，就降1個級分，懲罰度極大，造成一分耕耘一分收穫的預期不再。沒有明確的因果關係，重考的不確定性很大，就不值得投資。

另外，我也要指出，補習班的教學不是正規的教育，大多是解題、答題，把學子訓練成考試機器。重考，就是把高中的科目反覆研習，終日只準備考試的教材。而為求高分，一遍又一遍地寫著大同小異的練習試卷，為的不是學習新知，而是力求不粗心大意。學生們在學習知識上的邊際效益幾乎已等於零，而邊際成本卻相當的大：浪費1年的青春，甚至極度摧殘學生的學習興趣。天底下還有什麼比整天練習反射動作、比賽小心等更無趣的學習？難怪很多人後來都無法廣泛的閱讀、學習；閒暇時再也不看書。以這一點來說，我認為對未來求學之路反而是有害的。因為求學問，需要的是開放思想、獨立思考的能力、培養創意、創建新知。解題，只是雕蟲小技。

大學的學習大不同。大學自由的環境與豐富的資源，藉由不同的科系提供多元的課程，加上社團、眾多的活動，不但可以拓展眼界，更可挑戰自我，去探索興趣、摸索出人生的方向。而且，趁著年輕可塑性大，容易培養外語及資訊能力，增強國際觀。這些能力將有助於提升一輩子的競爭力。

所以，我會建議高中畢業生，在填志願時謹慎地填，最好依照自己的興趣，因為興趣才是最大的動力。一旦錄取，不要重考，就直接去念，不要平白再浪費1年。在大學比較能夠廣泛的學習，培養成熟的人格。如果真的興趣不合，在大學也還有轉系、轉學的機會。況且大學還是通才教育，科系基本訓練都差不多，研究所才是專業。因此人生旅途，條條大路通羅馬，勇敢向前才對。躊躇不前，原地踏步，最是不值。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）