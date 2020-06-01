在2017年陸續退出《跨太平洋夥伴協定》與《巴黎氣候協定》，以及2018年退出《伊朗核協議》與《中程飛彈條約》後，川普在2020年不僅又退出《開放天空條約》，甚至在全球新冠疫情依舊緊繃之際，投下一顆震撼彈，宣布將退出世界衛生組織。暫且不論其理由（當然是為了美國的國家利益）與影響，在川普第一個任期即將屆滿前夕，這一連串舉動除了讓大家終於可用「退出」替所謂「川普主義」下個註腳，甚至以「新孤立主義」稱之也恰如其分。

在美國歷史上的「古典孤立主義」時期，是從18世紀末延續至19世紀中葉的大約100年間，此一階段正值美國獨立初期，勢單力孤又恰逢歐洲帝國殖民主義爆發，孤立（避免介入歐洲與外部事務）不啻是種「理性自保」之舉。至於從第一次世界大戰結束到第二次大戰爆發之間，則迎來一波「現代孤立主義」時期，從某個角度看來，位居全球經濟首位又作為大戰終結者，此舉不免有些「逃避責任」之嫌，最後在再度參戰並於二次戰後扛起國際警察責任後，美國脫離孤立迄今又將近80個年頭。正如前述，相較美國承擔霸權義務時的無所不在，如今屢屢退出且到處搧風點火，表面上雖看似「不負責任」，究其本質卻也不脫「理性自保」的反射動作。

雖然基於某種思考與視覺慣性，絕大多數人無法也不能想像美國「不再是霸權」的現實，無論如何，英國愴然走下舞台早就提供「非不為也，是不能也」的一個歷史例證。面對進退兩難的中東帝國墳場、金融海嘯餘波盪漾、美中貿易戰衝擊拉鋸，加上「退出」過程導致盟邦紛紛「走自己的路」，與新冠疫情帶來失業率迅速攀升之危機，更別提大選前夕政黨傾軋惡化，以及突然爆發蔓延之國內種族衝突，對左支右絀的川普與美國來說，選項其實真的不多。

進言之，對於習慣受保護的每個人來說，「苛責」美國固然簡單，但即便稱之為「自私」，天底下又有誰不自私呢？儘管如此，這並非意味著美國的行為就是可接受的，畢竟權利與義務具一定對等性，如果美國願意扛起霸權義務，享受領導者的優先免責權無可厚非。相對地，若決定放下義務，則美國也必須接受走下神壇成為凡人的現實，倘使繼續頤指氣使、自以為是，遭到國際輿論反噬或也是遲早的事情。

值得注意的是，有人雖傾向將川普與美國分開對待，一廂情願認為只要川普下台，一切便將恢復正常，在此還是得提醒，美國畢竟是民主國家，正因美國選擇了川普，後者當然代表美國，何況「國家只有一個」，前述諸多困境難道會因拜登當選總統就無緣無故煙消雲散了嗎？當然不會！

（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）