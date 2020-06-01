這10天來，美國有至極的憂傷與至極的歡樂，歡樂的是5月30日下午公私合營的SpaceX正式發射，是美國9年來第一次，但這個歡樂大約只有半小時就被全國各地大大小小的示威掩蓋了，同時美國新冠肺炎死亡人數超過10萬人，大家擔心美國是否會踏入另一個10萬里程碑，兩種憂傷還在綿綿無盡期進行中。

一位非裔佛洛伊德，在明尼蘇達州明尼亞波利斯「雙城區」被白人警察以膝蓋壓頸，引發心臟病，送醫後死亡。縱使警察合乎執法準則，而且該市已經將該警察以謀殺罪起訴，但是還是平息不了眾怒。美國警察權力其大無比，你被他盯上，最好一舉一動都符合他的要求。

每次看到美國警察的無上權威，總會想到我們警察的委屈，逮捕民眾還得上法庭辯護，川普在民眾要衝往白宮之際，發個推特：「你們敢闖進來，我就用武器和惡犬侍候。」以這個角度來看，台灣比美國更民主許多。

3天來，美國本來是為正義而示威的人群卻演變成隨手放火、擄掠、搶劫、打架、槍殺，有如人間煉獄，目前有16州33個城市晚間都實施宵禁，而且徵召國民兵進駐，維護秩序。

從東岸的紐約，中西部的雙城、西岸的洛杉磯，由於警力不夠，媒體比警察先到，在全國觀眾面前，暴徒出入蘋果展示店，抱走一台台電腦，在LV店抱走價值5000美元的皮包，在高級運動鞋店搶走運動鞋，一幅幅驚心動魄畫面讓人以為身處戰亂的第三世界。

損失的不僅是大企業，很多被劫掠或放火的是周邊小型的7-11店鋪、美甲沙龍、咖啡廳，都是平民小店，新冠病毒已經逼迫他們關門近3個月，現在卻更遭此劫難，令人唏噓。而美國剛剛能夠控制疫情，經此千人、萬人遊行，是否又會出現另一波疫情，公共衛生專家極度憂心。

此次示威也不是表面所看到的黑白衝突，更是貧富、社經地位的衝突。這次新冠肺炎受創最重的是黑人區及黑人群體，紐約市50%的確診病例都在黑人群聚的布朗士區。

而美國每經過一次大打擊，貧富差距更大，低社經地位的人更低，少有翻身可能。前任黑人總統歐巴馬8年費盡心力給黑人各種工作及教育優惠，也無法翻轉，此次新冠病毒蹂躪後，不僅黑人群體，白人及西裔貧窮人士、甚至現在的中產階級，與富人差距更形擴大，往下流動不可避免，美國夢飄渺難尋。

其實不止美國，新冠肺炎後，各國都應該避免國民淪落到「下流社會」，一旦階層流動僵化後，人們失去向上流動的動力，經濟將萎縮，憤怒情緒一發不可收拾，政治社會也將動盪，到時每位國民都成為輸家。

（作者為資深媒體人）