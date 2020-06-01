沒有連任壓力的蔡英文總統，終於在第二任的就職演說中，向國人釋放願意修憲的訊息。但是細數第9屆、第10屆立法院所有修憲提案，不外乎降低投票權至18歲、廢除考、監兩院以及新增基本人權等提案。何以蔡英文於總統第一任期內，堅持不願意讓在立法院擁有絕對多數席次的民進黨成立修憲委員會，卻於第二任大張旗鼓宣示推動憲政改革？究其主因，仍不外乎政治算計。

何時修憲、怎麼修憲絕對是總統層次的政治問題。但是像蔡總統與民進黨這樣利用修憲，精算政黨利益，卻也非國人之福。降低投票年齡、廢除考、監院對民進黨而言，其實早已是陳年老哏，並不是什麼新的政治訴求。但是，如果蔡英文在第一任期內推動相關修憲案，除了要面對修憲案出了立法院交付公民複決時，多數民意是否接受的考驗外，更要面臨如何處理獨派開啟修憲潘朵拉盒子，卻放棄正名制憲、台獨建國的問題。

前述問題，不論是多數民意否決降低投票年齡的修憲案或是廢除考、監院後，將喪失多少酬庸職務，增加政治交易成本，抑或是民進黨根本不願意正式處理正名制憲問題等，都將嚴重衝擊蔡英文競選連任與民進黨持續掌握國會多數的選票基石。所以說，蔡總統才會選擇在沒有連任壓力下，處理修憲議題，而民進黨立委則是為了避免獨派選前奇襲、自推人選，自然也樂於配合。兩者的目的也都非是為設計出國家能長治久安的制度著想，只是單純為謀求得以順利連任而已。

然而，從近期媒體修憲民調顯示，即便降低投票年齡至18歲的修憲案，目前已是立法院朝野共識，但社會主流民意卻不如國會殿堂具有高度一致性。雖說，相較5年前立法院首次討論降低投票年齡時，不贊成者已大幅降低，但贊成降低投票年齡至18歲者始終是少數，未達修憲門檻。且台灣社會歷經年改衝撞後，世代對立的問題益趨嚴重，本次修憲相關提案是否能通過公民複決，不無疑問。所以說，降低投票年齡至18歲提案的關鍵不在立法院，而是在當前社會民意仍無法接受。此時推降低投票年齡修憲，其實只是應付年輕人而已。

如今，蔡英文總統已沒有連任壓力，但對區域立委卻並非如此。因此，立法院何時處理修憲案，以及處理速度的快或慢，已無關乎蔡英文的未來。但除非獨派有跟民進黨分道揚鑣的勇氣，否則，即使蔡總統提早跛鴨，相關帶有正名、制憲色彩的修憲提案也不可能被民進黨納入修憲委員會議程進行審議。因為，幾次選舉，獨派一再含淚投票，早已被蔡英文看破手腳。而修憲最後只淪為是給年輕人一個交代，卻不管社會民意是否接受的政治秀而已。

（作者為立法委員國會辦公室主任）