時代力量日前公布民調，顯示蔡英文的施政滿意度在就任演說前後，總體下降近9個百分點，不滿意度上升約11個百分點。而被視為2020選戰關鍵的青年族群，支持率下滑更多，達15個百分點左右。

雖然整體而言，蔡的支持率仍處於高點，聲望在國內所向披靡，不過從時力的數據來看，或許已經正在走下坡的路上。要知道，民意如流水，水可載舟亦可覆舟。蔡上一任便是呈現開高走低的民調曲線。根據TVBS民調，蔡雖在就職演說時獲得68%的受訪者滿意，僅8%不滿意，但到就職半年，施政滿意度卻雪崩到26%，不滿意度則飆升到46%。綠營的頹勢一直到2019年隨著《習五條》和香港反送中，打出抗中保台牌，才由黑翻紅。

為何蔡英文的民意崩盤與驟升的速度會如此驚人？這其實與蔡政府的本質有關。一言以蔽之，蔡的民意基礎並非是建立在扎實的治理基礎。在TVBS於連任就職前的調查中就指出，雖然蔡有61%的滿意度，僅25%不滿意，然而在12項具體政策面向裡，其平均施政滿意度僅43.6%，不滿意為37.2%。甚者，只有3項滿意度高於5成，而有5項滿意度在4成以下。也就是說，蔡的滿意度與其政策滿意度竟有高達2成的落差，而政策滿意度只略高於不滿意些。

因此在缺乏長久性、穩定性的政策滿意度作為基礎的情況下，一旦民意情緒變化，如2016年反中情緒退卻，政策缺失暴露在社會面前，則蔡政府的支持率便可能快速驟降。

尤其是在蔡高滿意度的背後，其中間選民滿意度竟只有42%，差距近3成。從中間選民更注重政策而非意識形態的本質來看，如今時力的這份民調其實對綠營來說，就是蜜月期結束的警訊。

事實上，早在美麗島電子報4月底的民調就顯示民進黨終結近半年的正向評價成長，首次出現負向評價成長的情形。而在其5月底的調查，不只負向評價持續增加，包含蔡的施政滿意度和不滿意度其實都呈現負面成長。

綠營民調開始緩步走下坡，來自於其民意基礎來源高度仰賴於社會情緒和意識形態，而非具體政策。因此當蔡政府出現華航改名、英文國名、護照正名不敢推；紓困振興政策荒腔走板一改再改；假撐香港，只成立小組不修法等事件，支持率下滑自然就是意料中之事。

反觀國民黨，從美麗島的調查來看，竟呈現連續兩個月正向評價上升、負向下降、政黨支持率增加的情況。可見從江啟臣3月分上任以來，透過黨內改革、監督制衡，藍營確實谷底反彈，逐漸站穩陣腳。江在與革命實踐研究院院長羅智強共同推動的「青年登入．民主實踐營」記者會上更透露，其上任以來，新入黨者有45.7%年齡在40歲以下，遠高於既有黨員結構的3.16%。

具體來說，藍營的民意基礎向來靠的是政策牌，而非意識形態牌，成長雖緩慢，但較為穩固。國民黨目前穩紮穩打的戰術已經奏效。江、羅推動的營隊更可扮演國民黨青年化的核心引擎，擺脫泥淖，從而強化藍營的攻守戰力，制衡綠營。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）