罷韓6月6日投票在即，然而從現今的局勢及雙方陣營的策略操作來看，韓國瑜市長似乎已倒吃甘蔗，應能驚險躲過罷韓這波政治危機。

首先，韓國瑜的冷處理戰略已成功牽制罷韓陣營的拉高策略。韓日前的蓋牌操作，呼籲支持者不動員、當天到商家消費挺在地經濟，確實讓罷韓團體的拉高動員策略無用武之地，畢竟罷韓勢必期待能形成對決態勢、主導議題，才能風起雲湧。孰料韓不配合演出，特別是就以往經驗來看，罷免聲勢高未必就能一舉邁過門檻，面對韓陣營的冷處理，罷韓團體當然急得跳腳；特別是韓若能建構出勤政拚經濟的印象，來對比罷韓政治操作的劍拔弩張，同情韓的比例可能便會拉高。

其次，韓力拚政績及市政訴求對於尚在猶豫的中間選民會有說服力。尤其現今韓主打「路平、燈亮、水溝清」的政績外，也不斷強打以往淹水幾天才退，現在淹水幾小時便退的論述，都在訴求他做實事；加上日前力拚防疫，就算未必「順時中」，但仍可凸顯高雄對防疫的重視。韓對紓困拚經濟亦下重本，期待基層民眾有感的相關操作，當然也有和中央政府改來改去、民眾一頭霧水的振興作為互別苗頭的企圖；畢竟中間選民在乎政績，厭惡政治惡鬥，只要中間選民願意給韓一個機會，在罷韓團體基本盤無法擴張的當下，韓低空過關的機會當然升高。

再者，韓陣營及國民黨中央似已找到分進合擊、相互支援的平衡點。從日前黨中央刊播「防疫、旅遊、拚經濟」的廣告來看，就能發現黨中央現也呼應韓的低調戰略，廣告中全無反制罷韓，只進行黨籍縣市長防疫政績宣傳且呼籲旅遊振興經濟的訊息來看，當然也在配合韓的紓困振興軸線；而影片中人氣王新北市長侯友宜掛帥，再來是韓國瑜及盧秀燕，隱喻助韓的意圖不言而喻。加上藍軍立委接連南下高雄，亦是明顯為其政績助攻，以呼應韓的反罷免主軸；是以韓與黨中央已從原本混沌不明的局面，漸漸理出了分進合擊、相互拉抬的態勢，對韓當然是利多。

此外，對於藍軍質疑的「罷韓國家隊」，罷韓陣營似只有四兩撥千金地反批藍軍轉移焦點，並沒有對此呼籲政府相關單位不要介入，以維持公民運動的獨立及純淨性，這點確實失分；畢竟針對藍軍質疑，罷韓團體不對此事嚴正以對，恐怕會讓民眾覺得政府介入罷韓是鐵的事實，如此一來，政治斧鑿痕跡太深且圖利綠軍的罷韓，對中間選民恐失號召力。

最後，在民進黨內部派系方面，特別是在地盤面穩固的「菊系」與後起「海派」的權力較勁，與最可能在罷韓成功後問鼎市長寶座的陳其邁，再加上操作接班權力平衡的小英意志，各方考量未必相同的複雜情況下，要齊心罷韓或有懸念，這當然也是韓的機會。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）