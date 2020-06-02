無色覺醒》 賴岳謙：伊朗油輪援助委國！美威脅恐嚇牌失效！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第643集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「伊朗油輪援助委國！美威脅恐嚇牌失效！」

委內瑞拉為解決國內石油短缺的問題，向伊朗訂購石油，但遭美國阻攔。美國為禁止從伊朗輸出及任何一滴油輸入委內瑞拉，美軍甚至揚言不惜向公海上的伊朗油輪發出攻擊。當然伊朗也不甘示弱，強調若油輪遭受襲擊，必定會向美軍駐中東基地展開報復，這些舉動也讓加勒比海地區陷入緊張的氛圍。

這次的事件讓美、伊矛盾再次躍上國際鎂光燈焦點。在這次的事件中，伊朗並沒有懼怕美軍的恐嚇及威脅，最終還是在委內瑞拉軍隊的護衛下順利抵港完成交易，且沒有發生美軍先前警告的攻擊事件，更是避免再次升溫中東地區的歷史矛盾與緊張，此外，更是說明美國慣用的武力恐嚇已日漸失效。

要知道，這不是第一次美軍向他國施壓。曾經美國試圖控制朝鮮的影響力，不僅對朝鮮實施了嚴格的經濟制裁，更是在朝鮮鄰近海域不斷的展開軍演，且規模一年比一年龐大。但即使如此，朝鮮領導人金正恩仍是製造出大量的核武裝備，東亞地區也隨著朝鮮的核武發展，愈發緊張。

除此之外，美國還有多次干預委國內政的情況。先前就有過美國支持的反對黨領袖瓜伊多（Juan Gerardo Guaidó Márquez）與現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）鬧雙胞的笑話。今年5月還有疑似美國傭兵非法登陸委內瑞拉煽動政變遭逮。此事件縱使事後美方失口否認，但許多關鍵證據都指向美國與該事件拖不了關係。

美國近年外交政策主要是採行「單邊主義」。從先前單方面退出伊核協定到對朝鮮實施經濟制裁等，不僅未能完全獲得國際的支持，甚至還一度遭到盟國指責，影響到美國在國際上的信譽。這次委、伊石油交易也開始採用黃金計價。可以發現，美國世界霸主的地位已然面臨挑戰……更多分析請看影片解說！