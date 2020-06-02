突如其來的新冠肺炎，讓每個人都感受到病毒全球大流行的可怕。更可怕的是，這次病毒帶來的民粹、歧視、偏見風潮，在全球各地湧現，更讓人見識到「政治病毒」對社會的危害同樣不可小覷。

台灣雖然守住了新冠病毒的侵入，交出了一份亮眼的防疫成績單。但不可否認，面對「政治病毒」卻失守了，仇中民粹橫行，台商、陸配、陸生無一倖免。更嚴峻的是，一個新的政治病毒正在滲透、感染我們的家園，那就是來自香港的「攬炒病毒」。

透過對香港「反送中」運動的密切關注，相信不少人已了解「攬炒」這個粵語詞彙的意思：美其名曰「玉石俱焚」，換言之即「要死一起死」。在香港獨特社會土壤上，開出這朵「邪惡之花」並不意外。香港金融資本主義體系下高房價、高競爭、貧富極度分化，社會底層普遍存在暴戾之氣，產生這種畸形心態不足為奇。香港政體存在先天缺陷，自由和民主「一條腿長、一條腿短」，中共遲遲不給普選空間，反對派永遠無法執政，催生出這種絕望感。

「攬炒」給香港帶來的後果是，一方面打砸搶燒成為「違法有理」政治正確，私刑被捧為「伸張正義」，香港社會沉浸在黑色暴力恐懼之中，人人自危。另一方面，政治對立的巨大張力，將經濟活動、社會層面徹底撕裂，餐廳、超商、藥局被劃為「黃店」（親本土派）和「藍店」（親建制派），進而產生所謂「黃色經濟圈」等概念。一個原本包容並蓄、多元開放的東方之珠，因「攬炒」毀於一旦。

任何社會都有極端、民粹乃至陰暗醜惡的政治思潮，但作為一個菁英薈萃、高度文明、崇尚法治的世界級都市，「攬炒」躋身香港主流輿論，實在令人意外。對於已經度過民主化「陣痛期」的台灣而言，我們對這種極端思想並不陌生，十幾年前因藍綠對立搞到家庭反目、社會撕裂、打架流血是常態，但經過3次和平政黨輪替，儘管選舉激情還在、民粹時有湧動，也有太陽花的激情，但基本上台灣已經走出政治狂熱躁動，「選舉是選舉，生活是生活」觀念深入人心。

然而，正如蔡政府願意對港人提供「人道協助」，引發民眾高度疑慮，擔心香港「勇武派」危害台灣安全。過去一整年，民進黨利用香港因素大賣「芒果乾」，「攬炒病毒」已悄悄滲入台灣政壇，並且進一步向台灣社會的肌體侵襲。

如果說去年9月港台「反送中」大遊行，還只是兩地政治力量的一次「友好牽手」。那麼，從去年12月「罷韓」大遊行開始，港生加入遊行隊伍、打出黑紫荊旗、模仿「反送中」喊出「光復高雄」口號，到1月大選前乃至投票日當天，港生再次身著「勇武派」裝束站街，形同打《選罷法》擦邊球為民進黨拉票，再到近期「罷韓」活動中再出現「勇武港青」以及港獨標誌，這種現象真的令人不安！

根據《憲法》和民主價值，港人在台灣的言論自由當然受到保障，但過去一年來越來越多港人直接涉入台灣選舉政治，未來隨著「港版國安法」刺激移民潮，這一數量可能還會增加。這裡面難道不存在法律漏洞嗎？不會成為民主隱患和國安破口嗎？民進黨不能因為現在打「香港牌」覺得好玩、好用、很爽，就縱容這些有觸法疑慮的舉動，在野黨和社會各界也應嚴格監督，而不是假惺惺「撐港」迎合網路民粹。

不僅如此，台灣需要敏感地注意到「攬炒」思潮、暴戾之氣正在重新回歸台灣社會。例如，自詡台派側翼的基進黨，就曾吸納香港獨立論述，提出基進做本土「勇武派」、民進黨做好本土「建制派」的主張，而基進正是串聯港台本土力量的活躍角色。台灣早就民主轉型，哪還需要什麼「勇武派」？基進鼓吹「勇武」，是要對誰動私刑？再如，高雄這兩年雨後春筍般出現一批「反韓」小店，不但受到親綠民眾熱捧，還大力宣傳「罷韓」活動，這不就是香港「黃色經濟圈」的翻版雛形嗎？「罷韓」從「四君子」到「黃絲帶」，亦步亦趨模仿香港抗爭，這難道是台灣民主經驗指導香港後的「反哺」嗎？恐怕是「反噬」吧！