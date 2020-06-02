唐朝時，洪州宗（又稱洪州禪）的奠基者馬祖禪師，父親在老家四川成都做販賣畚箕的小生意。當時鄉親紛傳有得道高僧歸來，但不知其人背景。當他們發現這位高僧是馬祖時，多人失望的說，原來是馬畚箕之子。馬祖禪師感嘆：「為道莫還鄉，遊鄉道不長！」於是乎，「外來和尚會唸經」。

直到現在，還是有很多人認為「外來和尚會唸經」。在兩岸關係上，只要是在海外的，甚至是有洋名或金髮碧眼的，說兩句話就可能會被台灣媒體引用，造成討論潮，而台灣專家學者分析的，就相對不太會受到注意。

的確，外國專家學者有不少人才，絕非泛泛之輩。以美國為例，甫自布魯金斯學會退休的卜睿哲、自約翰霍普金斯大學退休的卜道維、幾年前辭世的史汀生中心容安瀾等，對兩岸關係都有頗為深入的觀察。

之所以強調不宜有「外來和尚會唸經」的想法，是因為兩岸關係千頭萬緒，之間的歷史、政治、戰略、經濟、法律、文化、族群等諸多因素，極少有外國人可以掌握得好。以經驗論，很難有外國人會比台海兩岸的專家學者更能分析兩岸關係的變化。

當然，不能忘記「美國因素」的影響，這需要對美國政、軍、經、社的熟稔。也不能忘記「當局者迷」，亦即認為我們自己最懂兩岸關係，所以看輕外人的觀察和分析。兩岸關係這種異常複雜的問題，連當權者都不一定能完全掌握。所以「外來和尚」如果只是談到一些實況或眾所皆知之事，那就沒什麼重要性，但如果他們可以提出一些觀點，雖然目前無法得證，但卻是台灣或對岸在觸及兩岸問題時所少見或容易被忽略的，那麼他們的價值就出現了。

回顧過去，只要兩岸關係不穩，就會見到外國專家學者稱中共解放軍可能攻台。其實中共可能採取武力統一根本不是新聞。

去年上半，蔡英文接受CNN專訪表示，「中國首波攻擊後，它必須承受接下來的國際壓力，…我們自己會承受第一波攻擊後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個強烈的表示及壓力。」本年1月15日BBC專訪蔡英文，後者稱台灣要準備「所有可能的後果」，「任何時候你都不能排除戰爭的可能性…」。

近兩年，中國大陸與美國競爭多於合作，則會見到外國專家學者研判台灣可能會被美政府視作「正常國家」。可是，美助理國務卿史達偉去年12月說，會信守《台灣關係法》與三公報，且不稱台灣為國家，這樣的說法還沒有改變的跡象。

所以，看到「外來和尚」時切勿盡信，或以為他們比台灣的專家學者有料。談兩岸關係，台灣專家學者的理性客觀聲音也應該被重視。

（作者為國立政治大學國際事務學院外交系副教授）