即將年滿74歲的美國總統川普，處理新冠和種族歧視引起的暴亂，曝露出他不止和趨勢脫節，甚至也和美國主流社會現實有隔閡。

1991年蘇聯解體，美國冷戰獲勝，川普45歲正值壯年。他在蘇聯解體前一個月在美國國會聽證會，大談美國的經濟復甦和危機。蘇聯解體，美國舉國歡騰，川普在佛州海湖莊園和眾美女大肆慶祝，與被控教唆未成年少女賣淫，2019年死於監獄的艾普斯丁稱兄道弟。

川普成長過程和背景，剛好是美國夢實踐和美國歷史最輝煌時刻。他那一代人，天生認為美國是上帝揀選的「救世主」，美國的貢獻為世界所知、所享，自由世界領導人一呼百諾，沒有幹不成的事情。

但川普也同樣感知美國面臨的經濟威脅，他年輕時曾經對旭日中天的日本口誅筆伐，強調日本對美國進行不公平貿易，是貨幣操縱者，一直到最近，川普口中對美國佔便宜的國家仍舊包含日本。

真正的問題在於，川普那一代可能沒有看到，亞洲國家重視教育和儲蓄，已經培養出了一批可以和美國高科技競爭的企業。日本、南韓，甚至台灣的台積電，都對美國的經濟霸主地位造成威脅。川普忽視了美國經濟結構的問題，將自身的問題歸於外國佔便宜，並且要用美國國力壓榨其他國家，難道世界其他國家和美國的盟友看不出來嗎？

活在過去的川普已和現實脫節，看不清美國實際的問題，如果美國不解決自身結構問題，老是找老二開刀，永遠不能恢復昔日的偉大。