國軍規畫向美國採購魚叉反艦飛彈岸防系統，總經費約在百億元。近年我國軍購負擔日益沉重，眾多「百億軍購」正在執行中，國防部預算負擔沉重，這筆錢應該先省下來。

台灣自產雄二亞音速反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈，其射程、巡弋速度，都比魚叉飛彈更好，但受到美國壓力，被迫以「國產飛彈產能不足，不能滿足海軍提升戰力需求」為理由編列採購案，對中科院顯然不公平。

岸基型魚叉只有南韓與丹麥曾經採購，丹麥早已淘汰，目前僅南韓部署32套發射車。換言之，我國採購岸基型魚叉，不但價格會偏高，未來維修與零件供應都會比較麻煩。

媒體報導，去年底時任國安會祕書長李大維帶隊赴美，美國提出購買飛彈要求，我方希望採購建構中的新型海軍打擊飛彈（NSM），但美方只同意提供魚叉，並要求立即推動。

不過據最新消息，美國海軍上周已完成NSM軍售出口政策，出口對象包括台灣，如果有機會採購新型飛彈，自應暫緩舊型魚叉採購流程。