雖然全球新冠疫情仍在延燒，但台灣連續51天無本土病例，疫情控制危機暫告緩解，卻讓原本被疫情遮蓋的各項經濟與紓困問題紛紛浮現檯面，也讓蔡政府施政滿意度回歸殘酷現實。但蔡政府的運作似乎回不到常軌，既然「經濟陳時中」一直找不到，只好要人氣居高不下的防疫指揮官調整角色，由抗疫轉向振興經濟，希望透過陳時中的高人氣為下滑的支持度撐盤。但陳究竟是能成功穩住蔡政府支持度的「中流砥柱」，還是振興經濟的絆腳石，大家都拭目以待。

從執掌中央防疫指揮官後，陳時中成為鎂光燈的焦點，這在疫情爆發之時，無可厚非，而每天的疫情記者會更成為蔡政府主導議題的關鍵舞台。這獨家的舞台固然造就了陳時中的高人氣，卻也讓其他人相形失色，而同樣的情況也發生在如麻的大小國事之上，彷彿台灣只剩下防疫的問題，其他的問題全都邊緣化。

但疫情趨穩，每天記者會無法再緊抓全民目光，蔡政府捨不得讓高收視率的連續劇上演完結篇，於是讓原本只是為了資訊透明化的記者會意義盡失，漸漸變成拖棚歹戲。於是抗疫舞台變成了推銷農特產品的購物網與介紹吃喝玩樂的旅遊推薦頻道，陳時中率領防疫團隊南下示範「安心旅遊」，推廣「防疫新生活運動」，一下化身「最強業配王」，一下又變身「防疫五月天」，但是所到之處，人潮擁擠不說，政治人物更是緊貼部長，深怕無法同框，民眾的社交限制仍在，但防疫團隊卻處處盡是「走鐘」的「錯誤示範」。

時代力量近日公布的民調，蔡英文、蘇貞昌的滿意度下降近10%，不滿意度也同步上升。民眾關注的議題，疫情不再是唯一，陳時中個人的光環雖仍在，但對於拉抬蔡政府的邊際效用卻快速遞減。蔡政府繼續獨押這張牌恐怕時日不多，但問題在已習於被鎂光燈包圍的陳時中，自己是不是也願意馬上放棄高人氣光環，回歸平凡的衛福部長，不再「越級」扮演院長，甚至放棄「跨足」指揮經濟、交通、觀光、兩岸、外交等領域，可能更是疑問。台北市長柯文哲之妻陳珮琪近日在臉書獨挑陳時中，或正感受到陳終將不安於衛福部長一職。

經濟解封的趨緩，將使台灣民生面臨更大的痛苦，而疫情一旦因解封而復燃，危及的恐怕是陳時中的防疫神話與台灣這幾個月來建立的防疫自信。不過，防疫固然重要，但是當疫情趨向穩定的時候，振興經濟的重要性應該往前移動，不能只顧著確保防疫成果的面子，以致為了防疫部署，而不惜掐死幾乎奄奄一息的經濟，讓台灣的民生經濟陷入更大的危機。

陳時中不可能繼續在各種問題浮現的時候什麼都懂，繼續一夫當關。陳時中是不是更應該思考「解封自己」，讓自己跳脫鎂光燈的焦點，不再只想成為唯一的主角，也讓防疫之外的其他議題都能夠受到應有的重視與解決，更讓政府各部門能更勇於跳脫「防疫唯一」的思維與枷鎖，恢復正常的運作，讓人民生活能慢慢步入正軌。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）