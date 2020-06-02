民眾苦候多時，行政院長蘇貞昌終於在2日宣布振興券發放政策，不過要真正能夠使用，還需再等待一個半月，直到7月中旬才真正上路。

此券名稱一改再改，或許是為了避免使用前總統馬英九的「消費券」或是「振興經濟消費券」，蘇貞昌最後定名為「三倍券」，並解釋說是因為「民眾花1000元可以消費3000元」，所以是三倍。

不知是蘇揆的算數不好還是被幕僚誤導，這個振興券怎麼是三倍券呢？民眾自己得先掏出1000元後才能消費3000元，明明只增加了2000元，充其量也只能說是兩倍券吧，哪來的三倍？民眾的成本1000元可不是蔡政府送的。

從這個振興券複雜難用、時間延宕、金額又低來看，蔡政府的振興措施簡直就是把民眾當三杯雞來料理，麻、油、鹹，搞得大家暈頭轉向，連被規定配合販售實體券的郵局基層人員，都大罵建議郵局可趁機賣郵票的蘇貞昌，根本就是不食人間煙火。

5月分推出了「急難紓困實施方案」，因中央訂定的辦法不夠清楚，不但造成各地區公所、鄉公所人員忙翻天，還讓不少第一線的基層服務人員成了受氣包，慘遭民眾飆罵，甚至有公所人員短短幾天就累到狂瘦8公斤。更別提，新北市長侯友宜跟衛福部長陳時中之間的文件審核大戰，直接打臉蘇貞昌的「中央審核、地方免責」政策宣示。

到了這一波的三倍券，預料除了會累死第一線的發放人員之外，可以想像，屆時廣大民眾又得展開漫長的「排隊人生」。別忘了，7月中旬已是盛夏，各個營業據點人滿為患排隊，冷氣恐怕會不夠強啊！

最可笑的是，因為外界批評，這個措施對拿不出1000元的民眾來說很不公平，因為他們可能就無法享受到振興的福利。於是，政府決定把1000元現金匯入120萬中低收入戶的帳戶裡，這樣他們就可以領出1000元換三倍券，蘇貞昌稱之為是「最溫暖」的政策。

先把1000元匯入帳戶，然後拿去換三倍券，再去消費。蘇貞昌不覺得這個流程簡直多此一舉到可笑嗎？政府不能直接透過里長發放三倍券給這些需要的人嗎？為什麼要那麼麻煩先匯錢再買券？難怪網友怒說，政府高官是不是吃飽太閒了，才會這樣沒事找事。

此外，根據衛福部截至2020年第1季的資料顯示，國內的低收入戶共14萬戶，人數為29萬人，中低收入戶共10萬戶，人數近30萬人，兩者合計共24萬戶、人數則是近60萬人。蘇揆說的120萬中低收入戶，究竟是什麼？行政院振興券都籌備了3個多月，連要發放的對象都還搞不清楚嗎？

之前外界一再反映，其實最好的振興措施就是直接發放現金，或至少是接近現金的消費券，但蔡政府偏偏捨此不為，硬是要採取所謂花1000換3000的模式，就是非要先從民眾口袋裡撈出錢來不可。民眾都還沒有被振興到，卻先肥了國庫，且程序還複雜得要命，這個政府簡直是又摳又笨！

（作者為資深媒體人）