隨著疫情的逐漸舒緩，現在攻占媒體版面的是紓困方案如何讓大家都滿意！其實從社會福利的角度來看，現金給付往往最容易讓人們有感，但這些錢如何發出去？依據什麼標準？都會牽動社會結構背後所隱藏的價值，甚至影響到社會運作的基本原則。在缺乏整體規畫之下，「發錢」引發不公的相對剝奪感，反而掩蓋了政策的善意，導致更多的質疑與撕裂。

首先，紓困是立基於事實或公民權利？若立基於事實則必須舉證因疫情導致多少損失，如同一些醫療給付必須先要有生病醫療的事實，而政府補助額度一般也不會超過實質的醫療支出，對特定職業（如計程車司機）的紓困最好採用此種方式；而若是立基在公民權利上則是著眼在不利因素的排除，因此會採用定期定額給付的方式，例如對特定人口群（如老人、兒童、身心障礙者）的補助，以減少其不利的處境。這次紓困計程車司機可以領最多6個月6萬元，而且不排富，引發身心障礙團體抗議為何身障者不行的爭議，即是這兩者的混淆所致。

其次，紓困是否應排富或普遍發放？若是排富則像是社會救助需要一定程度的資產調查，感覺上較容易將有限資源集中在有需要者身上，但排富的條件很難定，即使定得出來如何查核也是問題，造成高昂的行政成本，這次衛福部1萬元的紓困金之亂就是一個典型的例子，導致中央與地方審核之爭；若是普遍發放行政成本較低，雖然也有可能發給需求不高的人，但大家都拿得到所以相對剝奪感較低，民怨或許會少一些。

再者，紓困要採用現金或消費券？現金的使用彈性最高，但有可能不會用在生活所需（例如購買菸酒）、甚至存起來不消費；有規定使用期限與用途的消費券則能降低前述風險。

最後，紓困是應一次發或分數次發？一次發民眾的滿意度應會最高（如馬政府時代的消費券），但額外收入就像中樂透一般容易引發民眾的非理性消費，而暴增的需求也可能讓生產體系來不及因應（例如即將開放的口罩購買）；分成數次發放較能確保民眾的理性消費，同時也保留政府視實際運作調整政策的空間。

從上述分析來看，最理想的方式應該是「立基公民權利」+「普遍發放」+「消費券」+「分次發放」，行政與社會成本應該最低，相對剝奪感也比較不那麼嚴重。我們可以看到這次疫情中滿意度最高的口罩發送就符合上述的組合：「立基公民權利」（健康權）+「普遍發放」（全民都有）+「消費券」（只能買口罩）+「分次發放」（分期購買）。成功的背後當然包括全民健保資料庫的支持，這個成功經驗值得社會福利好好學習。

（作者為國立台灣大學社會工作學系教授）