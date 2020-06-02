對世界而言，2020年註定是一個難忘的一年。這一年尚未過到一半，全世界罹患新冠病毒的人，已累積達500萬人以上。隨著夏天逐步來臨，專家對病毒的理解越來越多，而疫苗的研究也有一定的進度。因此，世界各國也開始逐步解除封鎖，慢慢地回復至過去正常的經濟生活。

然而，在回復至正常經濟生活之前，我們需要一些補貼，以銜接這些所得的差距。這也就是目前政府在疫情時代，各部門所提出之紓困方案。這些方案大抵上是以經濟的角度出發，彌補受影響的個人及企業，在疫情發展期間，因為營業中斷所產生的收入損失，盡快使國內經濟回溫。

持平而論，上述的思維並不能說是一個錯誤的政策。然而，它是一個欠缺溫度的作法。在執政者的思考中，只想到經濟發展，卻忘記了這個社會有一群弱勢團體，在新冠疫情的威脅下，其生存的能力更脆弱，需要政府以人道關懷的角度，施以更大的援助。以上的論述，點出了一個邏輯性的問題，政府施政的目的為何？除了維持一定的經濟成長，創造良好的經營環境。此外，在行有餘力的過程中，是否要伸出援手，照顧社會上的弱勢團體，這也是社會福利存在的主要原因。

檢視政府現行的紓困方案，以救窮為主。因此，在申請流程中，要求家計收入等文件，申請流程繁瑣，檢具文件複雜。然而，身心障礙者多數為無法進入職場的經濟弱勢者，且其就業型態極為特殊，比如庇護工廠。一旦後者因新冠疫情而永久無法經營，則身心障礙人士，將永久失去進入就業職場的機會，也就是說，身心障礙人士需要雙重補助，亦即個人生活津貼，以及生財工具的保護。

政府在推動社會福利政策時，通常把中低收入與身心障礙列為同一等級。以國民年金為例，有關保費補貼之規定，即為低收入戶與重度身心障礙列為同一等級，可以全額免繳保費。將所得未達一定標準，與中度身心障礙列為同一等級，進行相同補貼。綜上所述，建議政府比照其他社會安全制度之規定，例如國民年金，簡化行政流程，對身心障礙人士提供更友善的服務。

也就是說，身心障礙人士，不需要冗長的行政流程，即可獲的一段時間的生活津貼，例如6個月。此外，能更細膩地對待與身心障礙人士相關之社會企業，提供更大的協助，例如經費上之補助，貸款利息之折讓，鼓勵社會上的大企業，提供更實質的協助，例如採購其所提供之商品與服務。最後，身心障礙人士的就醫與相關衛生保健用具的提供，也是重點工作之一。

有人說，台灣最美的風景是人。而我個人認為，是台灣人的同情與互助之心。願我們從身心障礙人士開始，找回台灣最美的風景線。

（作者為淡江大學保險系教授）