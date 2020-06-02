如果韓國瑜6月6日被罷免掉，失去高雄市長寶座，有以下幾個面向的發展值得觀察。

對韓國瑜個人而言，政治前途從此殞落，難以東山再起，劍橋分析鎖定，負面刻板印象成形，不管他最近在高雄防疫、治水做得再認真、政治表現再低調，刻意不激化民氣，也不升高與罷韓團體及綠營的矛盾對立，高雄市民都不領情、也不買單，路平、燈亮、水溝通，皆有目共睹卻引起不了共鳴，真是「做到汗流，被嫌到流涎」明年黨主席、後年縣市長選舉恐怕都沒有他的份，更不用想2024了，因為韓粉不是藍軍更不是國民黨員，而且將逐漸形成沉默羅旋，奢談韓流2.0。

韓國瑜市府團隊裡副市長、各局處首長，馬英九、江啟臣、朱立倫、連勝文、洪秀柱人馬都將歸建，回家吃自己，韓國瑜將中斷與這些黨內大老的人事關連與居間聯繫，兩年前一人救全黨，現在全黨救一人，已成過去，俱往矣！

民進黨以公民團體、罷韓四君子(皆由陳菊前市府團隊及基進黨為核心分子)為前鋒、側翼，先是藏於幕後提供後勤資源啟動罷免，最後順勢割稻尾，罷韓成功後，補選高雄市長絕對是民進黨囊中之物，不管是陳其邁還是趙天麟，隨便派顆西瓜出來選都能上，2022亦然。甚且食隨知味，只要有心人士操弄，為賺取政治利益借題發揮，即可將成功經驗一再複製至其他藍營執政縣市，遍地開花、野火燎原，台灣行之有年的地方選舉將遭民粹所吞噬滅頂。

江啟臣百日維新不僅乏善可陳，更迎來韓國瑜慘遭罷免，國民黨倍加艱辛，期中考死當，對江啟臣來說也許是非戰之罪，但是如果韓國瑜6月6日被罷免掉，民進黨8月下旬又光復高雄市，那他這「敗選黨主席」的汙名恐怕難辭其咎，政黨支持度持續探底，數位諸葛亮變成豬哥亮，依舊被年青人所唾棄。江啟臣這剩下9個多月的黨主席任期也幹不好什麼了，肯定檢討聲四起，令不出黨中央，黨籍縣市長各擁人馬，自行其是，根本不會聽他的，也就不用再想競選黨主席連任了。

誰是未來藍營的共主？精於算計的朱立倫會有何準備與爭取動作？心心念念克紹箕裘的連勝文會作何打算？是否江、連、韓結盟，朱、侯一掛，分庭抗禮？2021的黨主席、2022的縣市長九合一、2024的總統與立委選舉，國民黨又會淪落到哪步田地？

寒蟬效應，綠媒當道，明年中天可能連換照都會出問題。只有「聯美抗中」才是政治正確，才算主流民意；響往和平統一者，只能漸次凋零。

（作者為台灣青年聯合會理事長）